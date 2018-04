Haapsalu kino hakkab korraldama “Väärikate kinohommikuid”

Haapsalu kultuurikeskus teatas, et alates maikuust on kavas kinoseansid, mis kannavad nimetust “Väärikate kinohommik”.

Väärikate kinohommikule oodatakse täiskasvanud inimesi ja eelkõige eakaid. Tavalisest kinoseansist eristavad hommikusi filmivaatamisi mahedamad heliefektid.

Väärikate kinohommikud hakkavad toimuma üks-kaks korda kuus.

Maikuuks on välja valitud kaks filmi.

“Tuliliilia” on Maria Avdjuško lavastatud müstiline põnevusdraama, mis küsib, millises reaalsuses tahame elada, et elul oleks mingigi mõte.

Filmi peategelaseks on 38-aastane Pia, kes avastab end ühel hetkel olukorrast, et tema mees on ta nö. “noorema mudeli” vastu ümber vahetanud ja ootab nüüd uue elukaaslasega peatselt ka perelisa. Nende lahkumineku peamiseks põhjuseks oli Pia viljatus. Pia üritab kõigiti oma eluga edasi minna, aga kergete killast see ülesanne pärast pöörast kihutamist emotsioonide ameerika mägedel ei ole.

“Raamatuklubi” räägib neljast sõbrannast.

Diane (Diane Keaton “Hampstead”, “Annie Hall”), kes on pärast 40aastast abielu hiljuti leseks jäänud. Vivian (Jane Fonda “Noorus”, “Koletislik ämm”) naudib kohustustevabu suhteid. Sharon (Candice Bergen “Tagasi koju”, “Seks ja linn”) ei ole ikka veel oma aastakümnete tagusest abielulahutusest toibunud. Caroli (Mary Steenburgen, telesari “Oranž on uus must”, “Last Vegas”) abielu on 35 aasta järel kriisi sattunud.

Nelja sõbranna elud paisatakse pea peale ja võtavad hirmnaljakad pöörded, kui nende raamatuklubi hakkab käsitlema kurikuulsat „50 halli varjundit.“ Leitakse uusi armastusi ja puhutakse lõkkele vanu leeke – naised innustavad üksteist, et nende järgmine elupeatükk tuleks parem kui kõik varasemad.