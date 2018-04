Galerii: prantsuse kokk käis HKHKs kastmete tegemist õpetamas

Eile õpetas prantsuse kokk Anthony Mézière kutsehariduskeskuses kastmete valmistamist.

Anthony Mézière õpetab Prantsusmaa linnas La Roche-sur-Yon toitlustus- ja teeninduskoolis UFA E. Branly kokandust. Eile oli ta juba mitmendat korda oma oskusi jagamas Uuemõisa kutsehariduskeskuses.

Kolme tunni jooksul valmis õpilastel kolm erimaitselist kastet, boonusena said nad näpunäiteid ka neljanda kastme kokkusegamiseks.

HKHK välissuhete juht Heli Heimo sõnul said koolitusest osa teise kuruse kokaõpilased, osalejaid oli ka täiskasvanute õppest ja kohal olid ka mõned partnerfirmade esindajad: Altmõisast, Blue Holmist, Fra Marest.

Mis oli prantslase koolituses erilist, mille poolest nende söögitegemine eestlaste omast erineb? „Või kogus!“ teadis kohaliku toidu spetsialist Jaan Kelner kohe vastata. „Klassikaline on see, et kui on prantslane, siis on ka või. Ja palju!“

Kursuslased nentisid, et prantslased valmistavad klassikalisi roogasid oma käekirjaga. „Kasutavad palju võid ja üsna lihtsalt teevad. Kui me tegime valge veini võikastet, siis tema [Mézière] tegi seda lihtsamalt ja rohkema võiga kui teised on meile varem näidanud,“ kostus arutelust.

„Puljongit keedetakse kaks päeva,“ teadis kokandusõpetaja Taavi Kuusik prantslaste söögitegemisest rääkida. Kastmeõppekus kulunud puljongi võtnudki Mézière Prantsusmaalt kaasa.

„Me võtsime temalt [Anthony Mézière’lt] maksimumi,“ oli kokaõpetaja Tiina Sootalu tulemusega rahul. Sootalu on ka ise Prantsusmaal stažeerimas käinud, oli seal kaks nädalalt toidutegemist õppimas.

Iga kursuslane sai Anthony Mézière’lt tunnistuse, et ta on kastmekoolituse läbinud.

UFA Branly toitlustus- ja teeninduskool

Prantsusmaa UFA Branly toitlustus- ja teeninduskool kuulub kutseõppeasutuse Centre de Formation d’Apprentis de l’Education Nationale Vendée (CFA E.N. 85) koosseisu. Koolis õpib 700 õpilast neist 200 omandavad toitlustusalast kutseharidust (kokad ja restoraniteenindajad). Kool asub Atlandi ookeani ääres La Roche sur Yon’is, Vendée piirkonnas ning teeb koostööd piirkonna parimate restoranidega, kus koos kohalike õpilastega saavad praktiseerida ka HKHK kokaeriade õpilased.

Koolis toimub õppetöö erineva pikkusega tasemeõppes, mille jooksul õpilased õpivad nii üldharidus- kui erialaaineid ning sooritavad ettevõtepraktikaid. Koolil on hea koostöö mitmete rahvusrestoranidega, gourmet restoranidega ning samuti rahvusvahelistesse kettidesse kuuluvate restoranidega (Sodexo, Accor, etc).

HKHK ja UFA Branly teevad koostööd juba 2011. aastast, praktikante on vahetatud mõlemapoolselt.

Partnerkooli kokaeriala õpetaja Anthony Mézière on HKSKs läbi viinud kolm erialast töötuba ning huvi prantsusmaa restoranides praktiseerida on olnud väga suur, sest praktikakohad on olnud põnevad. Enne praktikat toimuvad praktikantidele ka prantsuse keele kursused, et end prantsuskeelses keskkonnas veidi paremini tunda ning juba enne minekut prantslaste hingeeluga tutvust teha.

Fotod: Urmas Lauri