Lääne-Nigula valla hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 9. aprillist 2018

Lääne-Nigula vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt.

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulikud ei ole tiheasustusega piirkonnad.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2018 alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab moodustama 33% projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused leiab valla kodulehelt: https://www.laanenigula.ee/et/hajaasustuse-programm.

Taotlusi saab esitada vallavalitsusele alates 9.04.2018 ja esitamise viimane tähtpäev on 11.06.2018.

Lisainfo Lääne-Nigula vallas: Olev Peetris, teede- ja kommunaalnõunik,

472 0304; 504 9561; e-post olev.peetris@laanenigula.ee.

Lääne-Nigula vallavalitsus