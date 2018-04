Läänemaa inimesed on oodatud ballile

7. aprillil toimub Haapsalus kevadball, mis on mõeldud eeelkõige veidi küpsematele inimestele.

Üritust korraldab kultuurikeskuses Haapsalu ettevõtlike noorte kojast Jaane Vinkel, kelle sõnul on üritus sel aastal veel katseprojekt. Kui tänavune üritus läheb korda, korraldatakse seda ka edaspidi, kuid siis võidakse see siduda sõbra- või naistepäevaga.

Pole lossiball

Idee kevadballi korraldamiseks tuli sellest, et Vinkli kõrvu jõudis jutt, et Haapsalus on kunagi olnud kevadised ballid. Ja selleks, et elavdada Haapsalu hooajavälist aega, taaselustataksegi seesugune üritus. Kuigi nime poolest on tegemist balliga, ei pea Vinkli sõnul pelgama, kui pole ballikleiti või ei oska valssi keerutada.

„Ei ole lossiballi moodi pidu,” ütles Vinkel.

Pigem on tema sõnul tegemist meeldiva ajaveetmisega. Samuti on ballile valitud esinema ansambel tema mitmekesisust arvestades. Kolmest vennast koosnev Trio Comodo repertuaari kuulub nii rokkmuusika kui ka klassikaline muusika ehk et tantsida saab nii valssi kui ka seda, mida parajasti osatakse.

Vahepeal esinevad kohalikud talendid. Üles astuvad Argentiina tango tantsijad, Kirke võimlejad, T-Stuudio noored tantsijad ja tantsurühm Black Coffee. Muusikalise avalöögi annab Haapsalu muusikakooli keelpillikvartett.

Õhtut juhtima on kutsutud Mart Juur ja Peeter Oja. Telesaatest „Ärapanija” tuntuks saanud tiim on inimeste jaoks lahutamatu paar. Pärast keskööd muutub senine õhtujuht Juur diskoriks. Vinkel ütles, et Juur on siinsetele inimestele juba oma back-to-back-diskoga tuttavaks saanud.

„Tema ikka meelitab inimesed välja, teda ei pea eraldi tutvustama,” ütles Vinkel.

Vinkel ütles, et kuigi üritusele on oodatud kõik Haapsalu ja Läänemaa inimesed, ei ole tegelikult peole alaealised lubatud, erandiks on vaid mõned esinejad, kellega on kokkulepped. Samuti on ürituse sihtgrupp pigem 25–60aastased.

„Ei ole noorte pidu,” ütles Vinkel, kes teadis rääkida, et peole on tulemas ka inimesed Tallinnast ja Tartust.

Loterii toetab noori

Vinkli sõnul ei tasu peljata balli pääsme hinda. Pääse kevadballile maksab 35 eurot, ürituse päeval 45 eurot. Selle eest saab nii tervitusjoogi kui ka suupisteid. On võimalik soetada ka VIP-pääse hinnaga 60 eurot. Sellega on tagatud pääs VIP-alale, kus ootab rikkalik puhvetlaud veiniga. Samuti kaetakse piletituluga kulusid, mitte ei üritata tulu teenida. Kui kuludest raha üle jääb, lisatakse see Starter-programmi, millega toetatakse TLÜ Haapsalu kolledži üliõpilaste äriideid.

Balli käigus toimub loterii, kus iga loos võidab. Kuigi loteriipilet maksab 10 eurot, on Vinkeli sõnul ka auhinnad samas väärtuses või isegi kallimad. Loteriis võib võita nii kohalike söögikohtade kinkekaarte kui ka käsitööehteid.

Ettevõtlike noorte kojal oli suur soov leida kohti, kuhu oma võimete ja ressurssidega panustada, et siinne elu muutuks elavamaks. Seetõttu taaselustavadki nad traditsioonilise balli ning toetavad saadud tuluga noorte äriideid.