Alates aprillist muutuvad Haapsalu politseijaoskonna lahtiolekuajad

Alates 1. aprillist on politsei- ja piirivalveameti teenindused iga kuu viimasel neljapäeval avatud pool päeva.

Lääne prefektuuri teenindused Pärnus, Haapsalus, Kuressaares, Paides ja Raplas on avatud esmaspäevast reedeni 9-17. Kärdla teenindus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9-17. Iga kuu viimasel neljapäeval on Lääne prefektuuri teenindused avatud kell 9-12. Esimene lühendatud tööpäev on 26. aprillil.

Pärnu teeninduse peaspetsialist Annika Pärna rääkis, et kuigi teenindused hakkavad iga kuu viimasel neljapäeval klientidele olema avatud vaid pool päeva, ei jää päeva teises pooles töö seisma ning sel ajal toimuvad erinevad tööalased tegevused. „Kasutame seda aega koolitusteks, arhiivi korrastamiseks, infovahetuseks ja meeskonnategevusteks, mis aitab meie teeninduste töötajatel oma tööd veel paremini korraldada,“ ütles Pärna.

„Pooliku tööpäeva aja valimisel lähtusime eelkõige sellest, et see saaks võimalikult vähehäirivaks meie klientide jaoks. Teeninduste külastatavuse statistika põhjal on just sel ajal külastatavus olnud madalaim,“ lisas Pärna.