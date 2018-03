Nädalavahetusel tuleb lihavõtte linnuvaatlus

Laupäeval ja pühapäeval korraldab ornitoloogiaühing traditsioonilise lihavõtte linnuvaatluse. „Tuleb minna välja, panna kirja kõik kuuldud-nähtud linnud ja saata ornitoloogiaühingule,” selgitas ornitoloog Tarvo Valker. Pole tähtis, kas vaatlus vältab pool tundi või kaks päeva.

Sel nädalal nähti Salajõe kandis esimesi sookurgi, esmaspäeval tõusis Uuemõisa haljasalalt lendu lõoke. Kuldnokad olid Haapsalus Vasikaholmil kohal juba poolteist nädalat tagasi. Valkeri sõnul on Haapsallu jõudnud ka hallhaned, kohal on ristpardid ja kiivitajad. „Tasapisi on Viljandi- ja Tartumaale jõudmas valge-toonekured, aga Läänemaal pole neid veel nähtud,” ütles Valker.

Valkeri sõnul on rändlindude kohalejõudmist pidurdanud külm märts, ja mitte ainult meil. „Kesk- ja kohati Lääne-Euroopas on olnud võrdlemisi külm. See on linnukevade hilisemaks nihutanud.”