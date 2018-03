Naiskodukaitse Lääne ringkonna juhiks sai Kaja Lotman 

Laupäeval tähistas naiskodukaitse Lääne ringkond Haapsalu kultuurikeskuses oma 90. sünnipäeva, kus paljudele külalistele pakuti omatehtud küpsetisi.

Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaal oli laupäeval kaunistatud lillede ja helesiniste õhupallidega. Külalisi ootasid valgete linadega lauad, kaetud hea-paremaga, mis valminud naiskodukaitsjate koduköökides. Naiskodukaitse logoga menüüleht teatas, et tegemist on Maria Laidoneri toiduvalikuga.

Lõuna-Läänemaa jaoskonna naised olid küpsetanud hirve-, Hiiumaa jaoskond maksapirukaid. Lääne-Nigula jaoskond oli teinud tsaari tatrapliine. Haapsalu jaoskonna panus peolaudadele olid küpsised kohvi ja tee kõrvale ning Risti jaoskond pakkus vahvleid inglise kreemiga. Nagu naiskodukaitse esinaine Airi Tooming ütles, ongi vähim asi, mida üks kodukaitsjatega mitte kokku puutunud Eesti inimene naiskodukaitsjatest teab, see, et nad on võimelised suurtes kogustes süüa tegema.

„Me tegime ära ka selle, et toitlustasime laulu- ja tantsupeol 40 000 pidulist. Me tõestasime iseendale, et me saame sellega hakkama,” ütles Tooming.

See oligi tema sõnul omamoodi proovikivi, mis näitas, et kui vaja, suudetaks ekstreemsetes oludes ära toita ka meie kaitseväelased.

