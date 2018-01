Haapsalu talisuplejad said ujumiskoha märgise

Päästeamet andis Haapsalu talisuplejatele Westmeri sadamas ujumiskohamärgise, infotabloo ja päästerõnga.

Üldinfo all teavitatakse, et ei tohi üksi ujuma minna. Kaaslasega koos ujuma minnes, saab teine vajadusel appi tõtata või abi kutsuda. Samuti ütleb teadetetahvel, et ujuma minnes ei tohi olla alkoholi- ja narkojoobes ning vees ei tohi olla liiga kaua. Samuti on keelatud vette hüppamine ja prahi vette loopimine. Lisaks tuletavad sildid meelde, et ujumine toimub omal vastutusel.

Haapsalu talisuplejate eestvedaja Kertu Kaljuveer ütles, et sildid panevad nad paika alles kevadel ja talisupluskeskusesse, mitte sadamasse, kus praegu ujumas käiakse.

Uuel talisupluskeskusel on olemas sildid, juurdepääsutee, suvised riietuskabiinid ja parkla. Soojak ja saun on veel puudu.

„Selleks oleme juba raha taotlenud, aga eitavad vastused saanud, jätkame rahastusvõimaluste otsimisega,“ ütles Kaljuveer.

Edasisi rahastusvõimalusi arutavad kohalikud talisuplejad pühapäeval.