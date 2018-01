Muusikakooli klaverifondist saab pillifond

Haapsalu muusikakooli klaverite kordategemiseks loodud klaverifond muutis nime pillifondiks, sest klaverid said korda.

Neli aastat tagasi klaverite remondifondi organiseerinud Ants Tulvik ütles, et uus nimi vastab täpsemalt sisule. „Mult juba küsiti, et kui palju need klaverid seda raha vajavad, et ükskord korda ei saa,” ütles ta.

„Meie siht oli renoveerida kõik muusikakooli vanad klaverid täielikult ja see on tehtud,” ütles muusikakooli klaverihäälestaja Tulvik. „Aga renoveerimist vajavad kõik vanad pillid ja neid muusikakoolil ikka on.”

Klaverite renoveerimine läks Tulviku sõnul kokku maksma 30–40 000 eurot. Juba on ka teised pillid raha saanud. „Absoluutselt ei osanud oodata, et nii palju toetajaid tuleb ja nii palju annetatakse,” ütles ta. „Väga palju on eraisikuid, aga ka firmasid Haapsalust ja kaugemalt.”

Annetusi saab nüüd teha Haapsalu Cyrillus Kreegi nimelise muusikakooli pangaarvele EE811010602002442009 märgusõnaga „Pillifond” kande juures.