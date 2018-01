Fotogalerii: Haapsalus peetakse juhtraja automudelite Balti karika etappi

Eile ja täna peetakse Haapsalu noorte huvikeskuses Läänemaa viimase poole aasta kõige kõrgetasemelisem võidusõit, milles üksteiselt võtavad mõõtu Baltimaade ja Soome kõige kangemad juhtrajamudelisportlased.

Juhtraja automudelid on elektrimootoriga mudelautod, mis saavad elektrit sõiduraja keskel asuvast soonest. See, et auto on võistluse ajal ninapidi soones, ei tähenda, et auto juhtpuldi hoidjal poleks enam midagi teha. Kui täishooga kurvi kihutada, lendab auto rajalt välja.

Balti karika 1. etapil võistleb üle poolesaja tehnikasportlase – lapsi, noori ja vanu, mehi ja naisi. Ainuüksi laupäeval peeti võistlust seitsmes võistlusgrupis, millest igale kulus ligikaudu tund.

Võistlust orkestreeris Haapsalu automudelismi huviringi õpetaja Margus Jõgilaine. „Haapsalus on Eesti ja ilmselt kogu Euroopa kõige uuem ning pikim juhtrajamudelite ringrada,” ütles ta.

Juba tuleval nädalal, 27. jaanuaril toimub samal rajal Eesti karikavõistluste 1. etapp, kuhu on tulemas ligi 35 kihutajat.