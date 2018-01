Töötukassa valis aasta koostööpartneriks Haapsalu sotsiaalmaja

Töötukassa tunnustas juba kuuendat korda tööandjaid ja koostööpartnereid, kellega on teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel.

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. Läänemaal kuulutatu aasta koostööpartneriks Haapsalu sotsiaalmaja ja aasta tööandjaks sihtasutus Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.

„Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid. Samuti näeme partnerites olulisi kaasarääkijaid töötukassa üha laieneva teenuste ringi kujundamisel,“ ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Aasta koostööpartner 2017 – Haapsalu sotsiaalmaja

“Haapsalu sotsiaalmaja on olnud töötukassa Läänemaa osakonnale pikaajaline koostööpartner. Kuigi täna tunnustame oma partnereid 2017. aasta koostöö eest, siis Haapsalu sotsiaalmajaga on see koostöö olnud aastaid püsivalt väga hea.

Mitmed töötukassa kliendid on saanud Haapsalu sotsiaalmajas töökogemust ja uusi oskusi juurde just vabatahtlikku tööd tehes. Meie kliendid on käinud vabatahtlikuna abistamas vähenenud töövõimega noorte päevakeskuse tegevuste läbiviimisel, puuetega inimestele ja eakatele ürituste korraldamisel, sihtrühma vaba aja tegevuste korraldamisel, Eesti pimedate Raamatukogule raamatute sisselugemisel ja redigeerimisel. Varasematel aastatel on mitmed kliendid käinud Haapsalu sotsiaalmajas uusi oskusi ka tööpraktika raames juurde õppimas.

Töövõimereformi valguses on Haapsalu sotsiaalmaja koos töötukassaga vähenenud töövõimega inimeste uute toetuspõhimõtete eestvedaja. Sotsiaalmaja aktiviseerib vähenenud töövõimega inimesi, arendab ja rakendab nende võimeid ning on oma suhtumisega ka teistele tööandjatele eeskujuks puudega inimeste tööle rakendamisel ja hoidmisel.

Mitmed töötukassa kliendid on peale erinevate tegevuste proovimist sotsiaalmajja tööle saanud. Sotsiaalmaja on andnud paljudele erilistele inimestele võimaluse oma oskusi ning võimeid arendada ja proovile panna. Sotsiaalmaja omab EQUASS kvaliteedimärki, mis kinnitab veelgi, et sealsed töötajad tegutsevad süsteemselt, läbipaistvalt ning eeskätt sihtrühma huve silmas pidades.”

Aasta tööandja 2017 – SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus

“Tööandjana on sihtasutus Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus väga koostööaldis ja uuendusmeelne. Asutus on töötukassa toel panustanud kümmekonna inimese väljaõppesse ning pakkunud tööd mitmele pikaajalisele töötule, samuti vähenenud töövõimega inimestele.

Lõuna-Läänemaad iseloomustab tööandjate nappus ning ka see, et 40% meie klientidest on pikaajalised töötud. Lõuna-Läänemaa tervishoiu ja sotsiaalhoolekande keskus on üks sellistest tööandjatest, kes eelistab tööd pakkuda oma piirkonna inimestele. Märkimisväärne on, kuidas tööandja oskab leida võimalusi, et töötaja tema juures püsima jääks, olla mõistev ja lahendusi pakkuv. Asutus oli piirkonna üks esimestest, kes oskas märgata ja kaasata töötukassa ESF karjäärinõustajat, et seeläbi toetada töötajate motivatsiooni, soovi ja tahet enesearenguks ning ikka seda, et töö oleks jätkuvalt nauditav.”