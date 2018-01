Uuemõisa lasteaed-algkooli huvijuht Triin Ollema on aasta noorsootöötaja nominent

Triin Ollema. Foto: Arvo Tarmula

Haridus- ja teadusministeerium tunnustab koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega (ENTK) igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, nii isikuid kui ka

organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse.

Aasta noorsootöötaja nominentide hulgas ka Uuemõisa lasteaed-algkooli huvijuht Triin

Ollema, keda on iseloomustatud järgnevalt:

Ollema on Uuemõisa lasteaed-algkoolis õpetaja aastast 2005, kooli huvijuhina alustas ta tööd 2011. aastal. Lisaks huvijuhi tööle annab ta koolis rütmika ja informaatika tunde ning on ringijuhendaja.

Lisaks tegeleb Ollema koolis veel väga palju erinevate projektiga, mida koostöös kooli juhtkonna ning õpetajatega ette võetakse. Projekte on nii rahvusvahelisi kui Eesti-siseseid.

Juba aastaid on Ollema koos kooliga korraldanud näiteks heategevuslikku “Playback show’d“, olles ühtlasi selle algataja. Samuti veavad kooli direktor Maia Tohver ja Triin Ollema lõimimise projekti, mille käigus on kohtutud vene kooli õpilastega.

Ollema on panustanud läbi mitme projekti noorsootöö üldisesse ja eriti just rahvusvahelisse arengusse, kaasates terve Uuemõisa lasteaed-algkooli koolipere. Erinevate projektide kaudu on Ollema koostöös õpetajate ja kooli juhtkonnaga leidnud erinevaid võimalusi mitteformaalõppe ja formaalõppe sidumiseks, mis on üks noorsootöö prioriteete.