Uudised Haapsalu peatänaval lehvib Orkney saarte lipp urmas.lauri@le.ee

Ian Williamson on Haapsalu peatänaval Karja 21 majal heisanud Orkney saarte ristilipu. Lipp meenutab Ahvenamaa lippu, kuid selle värvid on nn pööratud. Šotlasel oli kahju, et ta polnud kildis, kui ta Orkney lippu esitles.

Williamson tegutseb Haapsalus juba paar kuud, on avanud pisikese poekese ja korraldab ka metsatuure.

„Olen aastaid metsandust õppinud,“ rääkis šotlane. „Eesti on metsanduse õppimiseks parim paik maailmas.“

„Eriti huvitab mind see, mis toimub metsades maa all. Teatavasti suhtlevad puud omavahel juurestiku kaudu. Jaapanlased kutsuvad seda shinrin-yoku’ks ehk metsakümbluseks. Eestis nimetatakse minusuguseid metsasuplejaiks,“ selgitas 56aastane Williamson ja lisas, et eriti võluvad teda seened. Britid metsast seeni ei korja, kuid eestlased on eriliselt seenemaiad.

Williamson tõmbas paralleele Euroopa lääneriikidega: „Siin on üle poole maa-alast metsa all, Suurbritannias on vaid kümme ning Hollandis vaid kuus protsenti. Orkney saartel pole aga üldse metsi.“ Metsakümbleja sõnul on Lääne-Euroopa inimesed loodusest võõrandunud, side on katkenud. „Tahan neid siia tuua ning loodusega taasühendada, viia nad metsa, pildistamistuuridele.“

Ian Williamson on Haapsalus tegutsenud paar kuud. „Avasin selle koha suve lõpus,“ ütles orkneylane. „Tahan sellest järgmiseks suveks kujundada metsakümbluse keskpunkti. Eesti on just õige riik selleks.“

Haapsalust Williamson niipea lahkuda ei kavaste. „Ma ei tea, kas ma taotlen ka Eesti passi, kuid siit ma niipea lahkuda ei kavatse, sest mul on käsil pikaajaline ettevõtmine,“ lausus Williamson.

Eesti keel? „Ooh!..,“ ohkab mõnusat šoti keele orkney murret rääkiv mees. „Ma arvasin, et soome keel on raske, kuid teie oma on palju, palju kordi raskem! Ma räägin ungari keeles, kuid sellest pole siin vähimatki kasu.“

Williamsoni sõnul on eesti keel on kauni kõlaga ja ta kavatseb selle kindlasti selgeks õppida. „See on huvitav,“ nentis Williamson. „Kuigi see [keeleõpe] võtab aega.“

Fotod: Urmas Lauri

Orkney saared

Pindala: 990 km²

Elanikke: 21 400 (2011)

Keskus: Kirkwall

Orkney saared on saarestik Suurbritannia saare põhjaranniku lähedal.

Koosneb üle 70 saarest, millest 20 on asustatud. Suurim saar on Mainland. Moodustavad Šotimaa haldusüksuse.

Orkney saartel asuvad neoliitilised asulakohad on ühed vanimad ja kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Saartel tegeldakse kalanduse, veise- ja linnukasvatusega ja seal on ka üks Šotimaa kuulsamaid viski pruulikodasid Highland Park, mille peamaja asub Haapsaluga samal laiuskraadil.

Orkney lipp