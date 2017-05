Evald Okase muuseum avab hooaja tarbekunstinäitusega

Kaie Ilves

Evald Okase lapselaps Mara Ljutjuk näitab vanaise maalitud prosse ja taldrikuid. Foto: Urmas Lauri

Täna kell 16 avab Okase muuseum Haapsalu kunstisuve väljapanekuga, mis tutvustab maalikunsnikku ja graafikut Evald Okast seni tundmata küljest – tarbekunstnikuna.

Seda tahku kunstniku loomingust pole varem avalikkusele eksponeeritud. Muuseumi teise korruse näitusesaalides on väljas Evald Okast ümbritsenud esemed ja pinnad: uksed, aknad, toolid, taburetid, ümmargune laud, kahhelkivid, prossid jms.

„Evald Okasel oli ülevoolav maalijatemperament. Kui ta tühja pinda nägi, siis selle ta täis ka maalis,” ütles näituse kuraator Mai Levin. Näituse pealkiri ongi „Maalida kõike!”.

Kui maalitud taburetid ja toolid on Okase muuseumis käinule tuttavad ning neid on eksponeeritud ka kunstniku eluajal, siis ülejäänud esemed on avalikult väljas esimest korda. Esemed on toodud Evald Okase ja tema pereliikmete kodust. „Evald Okas pidas end ikkagi maalijaks ja graafikuks. Väljaspool kodu ta oma eluajal tarbekunstnikuna ei esinenud, aga on näha, et tal oli huvi selle kunstiala vastu,” ütles Levin.

Ometi jäi Okas ka tarbekunstnikuna eelkõige maalijaks. Tarbeesemeid maalis Okas oma rõõmuks, kodu kaunistuseks või pereliikmete soovil. Nii on ta oma tütardele teinud prosse, kasutades selleks keraamilisi plaadikesi ja graafikaplaatide tükke. „Taldrikuid maalis ta juba enne sõda riigi kõrgemas kunstikoolis õppimise ajal. Okas on viljelnud ka lakkmaali, näitusel on paar sellist karbikest, ja teinud vaibakavandeid,” ütles Levin.

Näiteks on tarbekunstimuuseumis tema kavandite järgi kootud rüiuvaip, riigikogu saalis aga koostöös Adamson-Ericu ja Mari Adamsoniga valminud gobelään Kalevipoja figuuridega, mis olid eelmänguks tema tulevastele „Kalevipoja” illustratsioonidele.

Äärmiselt huvitavaks peab Levin Okase maalitud kahhelahju Saaremaal väimehe talus, kus Okas on maalinud 43 kahhelkivi. „Valge kahhel, sinised maalingud. Väga elegantsed. Seal on daame kostüümides ja ilma, ratsanikke, loomi ja linde. Ahi on priima!” kirjeldas Levin. Kahhelkividest ja ahjust näeb Okase muuseumis fotosid.

Ka esitletakse täna äsja trükist tulnud väljaannet „Evald Okase maalitud ahjud”. Levini sõnul on Okase kogu looming nii ulatuslik, et tõenäoliselt pole kellelgi sellest täit ettekujutust. „Seda huvitavam on mõni täiesti uus tahk tema loomingus. Nii suure kunstniku puhul on huvitav iga asi, mida tema loojavaim on puudutanud. Tarbekunstnikuna on lõbus,” ütles Levin.

Okast võis Levini sõnul nakatada Adamson-Ericu või Picasso mitmekülgsus. „Teisalt on kihk maalida kõike enda ümber omane ka teistele kunstnikele, näiteks Elmar Kitsele,” märkis Levin.

Teiseks avatakse Okase muuseumis täna noore skulptori 2017. aasta preemianäitus „Skulptuuri kiirus / Speed of Sculpture” (kuraator Kirke Kangro). Näitusel eksponeerivad oma loomingut kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna tudengid. Eksponeeritud tööde seast valib žürii kolm paremat, kes kuulutatakse välja täna õhtul. Ka vaatajad saavad valida oma lemmiku.

„Esimese sõela aga on näitusele pääsenud tööd juba läbinud,” ütles kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna õppetooli juhataja dotsent Taavi Talve. Seni Tallinnas peetud preemianäitus on esimest korda pealinnast väljas. Tänavune on kuues. Talve sõnul ei ole võimalik töödele ühist nimetajat leida, traditsioonilisi kujusid seal aga ei ole. „Installeeritud objektid oleks ehk kõige täpsem sõnastus,” ütles Talve.

Kolmandaks on Evald Okase muuseumis kolmel suvekuul väljapanek kunstniku enam kui 70 aastat hõlmavast loomingust. Eksponeeritud on joonistused, graafika ja maalid.