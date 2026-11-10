Selveri heategevuskampaania aitab Läänemaa haiglal uuendada silmaarsti kabineti varustust

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Läänemaal Selveri kaupluses kogutakse teisipäeval alanud headetegvuskampaaniaga „Koos on kergem” toetust Läänemaa Haiglale uue silmaarsti patsienditooli soetamiseks.

Erinevalt tavalisest meditsiinilisest toolist peab silmauuringutel kasutatav tool tagama patsiendi pea stabiilsuse ning võimaldama istumiskõrgust täpselt reguleerida vastavalt diagnostikaseadmetele. Uus tool sobiks nii väikestele kui ka täiskasvanud patsientidele.

Teisipäeval Selveri kauplustes üle Eesti alanud heategevuskampaaniaga „Koos on kergem“ toetatakse haiglate laste- ja sünnitusosakondi. Juba 24. korda toimuva kampaaniaga on aastate jooksul Eesti haiglaid toetatud enam kui 1,6 miljoni euroga.

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„Laste tervis on teema, mille puhul ei tohiks abi sõltuda sellest, kus Eestimaa otsas keegi elab. Selveri „Koos on kergem“ kampaania tugevus ongi selles, et saame koos klientide ja partneritega ühiselt toetada haiglaid üle Eesti ning aidata kaasa paremate ravivõimaluste loomisele. Kampaania enam kui kahe kümnendi pikkune ajalugu näitab, et ka väikestest panustest sünnib suur abi,“ ütles Selveri juht Jaanus Vihand.

Iga Selveri kauplus kogub toetust oma maakonna haiglale. Kodukoha haiglat saab toetada iga poeskäiguga – ostes kampaaniatooteid, skaneerides annetuskoodi SelveEkspressi puldi või Partnerkaardi äpiga, annetades sularaha kaupluse annetuskasti või lisades iseteeninduskassas ostusummale 50-sendise või 5-eurose annetuse.

Tänavu osalevad kampaanias koostööpartneritena Interaltus Haribo kommidega, Jungent Elmexi toodetega, Prike Perrier’ veega ning Tartu Mill oma toodetega. Kauplustes on müügil ka heategevuslik helkur, mille kogu müügitulu läheb lastehaiglate toetuseks. Lisaks panustab Selver igalt ostukorvilt omapoolse summaga. Kogutud toetus jaguneb haiglate vahel proportsionaalselt piirkonnas tehtud klientide annetuste ja ostudega.

Möödunud aastal kogus Selver koos klientide ja koostööpartneritega haiglate toetuseks 119 200 eurot, millest 1800 eurot suunati Läänemaa Haiglale universaalsete elektroodidega AED-defibrillaatorite soetamiseks.

Heategevuskampaania „Koos on kergem“ kestab 31. detsembrini. Kampaania tulemused avalikustab Selver 2027. aasta jaanuaris ning annetused antakse haiglatele üle veebruaris.