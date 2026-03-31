Galerii: president Alar Karis on visiidil Läänemaal

Teisipäeval oli Läänemaal visiidil president Alar Karis, kellele see on esimene ametlik visiit Läänemaale.

Oma Läänemaa päeva alustas Karis Haapsalu kutsehariduskeskusest, kus kooli direktor Riinu Raasuke tutvustas talle kooli, seal õpetatavaid erialasid ja koolipere muresid ja rõõme.

Esmalt juhatati president koos saatjaskonnaga kohvikuruumi, kus tutvustati kooli saavutusi Noore meistri kutsevõistlustel. Kohvijoomise käigus uuris president seda, millised on kooli populaarseimad erialad, kui suur on noorte ja täiskasvanud õppurite osakaal koolis ning kui suur on väljalangevus. Samuti tundis riigipea huvi, väljalangevuse põhjuste kohta.

Pikema peatuse tegi president HKHK ehitusmajas, kus ta vestles hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna õppebaasis vestles täiendkoolitusel viibivate hooldustöötajatega hooldajate raskest, aga vastutusrikkast tööst ning sellest, miks neid selle eriala juures köidab ja mis on raskused.

Karisele ja tema kaaskonnale tutvustati ka ehituslaborit, kus parasjagu toimetasid noored plaatijad ja võistlusteks valmistuvad ehitajad, ning plekkseppade tööruume.

Kutsehariduskeskusest suundus Karis Haapsalu lasteraamatukokku, kus vestles raamatukogu direktori Jaanus Kõutsi ja lastekirjanduse asjatundja Krista Kumbergiga laste lugemusest ja raamatukogu igapäevatööst. Raamatukogutöötajad juhatasid presidendi teisel korrusel asuvasse teemakambrisse, mis sedapuhku oli muutunud džungliks ja valmis saanud just samal hommikul.

Lasteraamatukogus kohtus Karis ka Haapsalu linnapea Olavi Seisoneni ja linnavolikogu esimehe Lauri Luigega. Vestluses linnajuhtidega tundis president huvi, mis on Haapsalu linnajuhtide suurim mure ja sai vastuseks, et selleks on rahanappus.

Üle ega ümber ei saadud ka raudtee teemast, ega sellest, kuidas meelitada Haapsallu tarka ettevõtlust, mis tooks siia noori, haritud ja kõrgepalgalisi töötajaid. Räägiti ka Haapsalu suveüritustest ning sellest, milliseid võimalusi on noortel vaba aja sisustamiseks.

Pärastlõunal külastab president innovatsioonikeskust Innokas ning lae- ja seinapaneele tootvat tööstusettevõtet Aikkon. Õhtupoolikul kohtub riigipea Linnamäel Eestimaa aasta küla tiitli saanud Oru külade esindajatega.