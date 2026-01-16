Lääne Elu paberleht laupäeval, 17. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit 0:00 / 0:54

Raamatukoguhoidjad tahavad palka juurde

Haapsalu raamatukogu töötajad saatsid linnavalitsusele kirja, kus küsitakse palgatõusu. Praegu saavad nad ümberkaudsete omavalitsuste kolleegidest märksa vähem palka.

„See pole meil esimene kiri, oleme neid saatnud igal aastal,” ütles raamatukogutöötajate usaldusisik ja praegune direktori kohusetäitja Janne Tenson.

Valeri Štšerbatõh: olen inimene, kes käib omapead

Loodusemees Valeri Štšerbatõh on aastakümnete jooksul jälginud looduse käekäiku ning seda fotole ja videole jäädvustanud. Kogutud materjalist on sündinud raamat ja film.

Läinud aasta lõpul kinodesse jõudnud Riho Västriku filmi „Kriimsilm, karuott ja rebane” võiks samahästi nimetada Valeri Štšerbatõhi filmiks, sest kaadrid Riguldi metsades askeldavatest loomadest-lindudest on üles võtnud just tema.