Millerhawk omandas Haapsalu Bauhofi hoone

Eesti kapitalil põhinev investeerimisettevõte Millerhawk sõlmis eile lepingu neljast suuremast kaubandushoonest koosneva kinnisvaraportfelli omandamiseks, mis kuulus varasemalt Rootsi investorile. Kunagi eestlaste poolt arendatud kinnisvara jõudis nüüd, 15 aastat hiljem, taas kodumaise omaniku kätte.

Tegemist on 14 300 m² suuruse kogupinnaga portfelliga, mis hõlmab kolme Bauhofi kauplust Haapsalus, Kuressaares ja Valgas ning üht A1000 jaeketi hoonet Võrus. Kõik objektid on pikaajaliste rendilepingutega täielikult välja üüritud ning tagavad stabiilset rahavoogu.

„See portfell ei ole lihtsalt järjekordne investeering – see on osa meie kinnisvaraloo taastulekust,” sõnas Millerhawki juhatuse liige Marko Kull. „Eesti investorid arendasid need hooned, rootslased hoidsid neid 15 aastat ning nüüd toome need tagasi Eesti juhtimise alla. Meil on olemas kogu vajalik pädevus, et need hooned ajakohastada ja rohkem lisaväärtust luua.”

Tehingule lisab kaalu, et Bauhofi kaubamärk kuulub Balti regiooni suurimale jaekaubandusgrupile Vilniaus Prekyba, millele kuulub ka Maxima kaubanduskett.

„Profiililt tugev portfell sobitub hästi meie pikaajalisse strateegiasse investeerida stabiilsetesse, tulu teenivatesse varadesse Balti riikides,” lisas Kull. „Elu ja äri ei arene vaid Harjumaal – tegemist on hoonetega, millel on selge arengupotentsiaal ja seda nii füüsiliselt kui ka kaubanduslikult.”

Ligi pool aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena omandas Millerhawk portfelli ettevõttelt Sõbra Ärikeskus OÜ. Tehingut nõustasid investeerimisnõustajad Colliers Baltics ning juriidiline nõustaja oli advokaadibüroo Walless partner Minni-Triin Park. Finantspartnerina kaasati Coop Pank. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

Tehingu peamised faktid:

Asukohad: Haapsalu, Kuressaare ja Võru Bauhof. A1000 Valgas.

Haapsalu, Kuressaare ja Võru Bauhof. A1000 Valgas. Kogupind: 14 300 m²

14 300 m² Renditulu: ca 1,2 miljonit eurot aastas

ca 1,2 miljonit eurot aastas Üürnikud: Bauhof Group AS, A1M OÜ (A1000)

Bauhof Group AS, A1M OÜ (A1000) Keskmine rendilepingute pikkus: üle 8 aasta

Millerhawk OÜ on kinnisvaraarendus ja -haldusettevõttena juhtiv keha, mille alt arendatakse ja hallatakse ärikinnisvara. Millerhawkile kuulub ka elukondliku kinnisvara arendaja Avalon. Investeerimisgrupil on mitmed arendused Tallinnas ja Maardus ning Harjumaal Rae, Saue ja Harku vallas.