Lugeja küsib: kas töötamise registri kande lõpetamine lõpetab automaatselt töölepingu?

Kuula artiklit, 1 minutit ja 59 sekundit 0:00 / 1:59

Tööandja ütles, et soovib meie töösuhet lõpetada ning uuest nädalast ma tööle tulema ei pea. Mina sellega ei nõustunud, kuid tööandja märkis juba töötamise registrisse, et töösuhe on lõppenud. Kas niimoodi saab lepingut lõpetada?

Töötamise alustamine tuleb töötamise registris (TÖR) registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks. Erandina tuleb 7-12-aastase lapse töötamine registreerida kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist. Tööandja peab töötamise lõpetamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast. Töötamise registri kande õigsuse eest vastutab kande tegija ehk tööandja.

Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus ravikindlustusele, õigus vanemahüvitisele, aga ka õigus töötuks jäämisel ennast töötuna arvele võtta ja taotleda töötushüvitisi.

Artikkel jätkub peale reklaami

Oluline on, et töösuhte lõpetamine toimuks tegelikule põhjusele vastaval alusel. Mitte kõik töösuhte lõpetamise alused ei anna õigust eelnimetatud hüvedele. Üksi töötamise registri kanne neid õigusi ei taga, kuid koos teiste oluliste dokumentidega võib see olla määrava tähtsusega.

Töösuhe saab lõppeda vaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega teisele poolele (nt e-kirjaga). Seega ainuüksi kanne töötamise registris töösuhte lõppemise kohta ei lõpeta töölepingulist suhet. Töösuhe jätkub kuni üks või teine pool esitab töölepingu ülesütlemisavalduse.

Paraku tekib elus olukordi, kui ebaõige TÖR kanne saab inimesele takistuseks näiteks seadusega ettenähtud hüvede ja sotsiaalse kaitse saamisel.

Tööelu portaalis saab tutvuda korduma kippuvate küsimustega, mis selgitavad kuidas sellistes olukordades tuleks käituda ning kelle poole ja millises järjekorras pöörduda.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist