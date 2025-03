Randma karikad rändasid Haapsalust välja

36. korda peetud Ilmar Randma karikavõistlustel laskmises said Läänemaa laskurid kokku üheksa medalit, aga pidid siiski leppima karikate minekuga külalistele.

Püstoli arvestuses läks tänavu Randma karikas Elva laskurile Lisell Väljakule ja Vilniuse laskurile Mindaugas Baranauskasele. Püssi arvestuses said Randma karika Goda Atkucevičiūtė Leedust Šiauliaist ja Linards Dvariškis Lätist Tukumsist.

Läänemaa laskurid pälvisid küll kokku üheksa medalit, neist kaks kuldset, aga kokkuvõttes ei õnnestunud ühelgi neist karikat koju tuua.

„Lapsed olid ju kõik abiks võistluste korraldamisel, kohtunikeks ja abikohtunikeks ning arvan, et ikkagi mingisugune võistlusärevus lõi neil sisse,” ütles lasketreener ja võistluste korraldaja Mati Seppi.

Seppi lisas samas, et ongi hea, et noored said võistluskogemuse olukorras, kus tuli lisaks laskmisele muidki ülesandeid täita.