Politsei otsib infot elektriposti kahjustamise kohta

30. jaanuaril anti politseile teada, et Lääne-Nigula vallas Risti lähistel on kahjustatud üht elektriposti. Politseinikud tuvastasid, et elektripost oli põlenud.

Politsei alustas asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust ja kogub juhtunu kohta tõendeid. Kõik asjaolud on praegu selgitamisel ning politsei palub abi inimestelt, kellel võib juhtumi kohta infot olla.

Politsei palub neil, kes liikusid 29. – 30. jaanuaril Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel Risti ja Palivere vahelisel, kaardil märgitud alal ning kel on sellest ajavahemikust ja piirkonnast olemas sõiduki pardakaamera salvestus või kes teab midagi juhtunu kohta, võtta ühendust uurijaga telefonil 473 2873 või kirjutada kyllike.vask@politsei.ee.