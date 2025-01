Amet hoiatab summ.ee eest

Kuula artiklit, 1 minutit ja 50 sekundit 0:00 / 1:50

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) soovitab tarbijatel hoolikalt kaaluda võimalikke ohte ja riske tehingute tegemisel osaühinguga Lptrade (veebipood summ.ee).

Kaupleja tegevuse kohta on ametile esitatud üle 50 kaebuse. Kaupleja pole vastanud tarbijate pöördumistele ega andnud menetluste käigus selgitusi ka ametile.

Kaebuste kohaselt pole tarbijad kätte saanud veebilehelt summ.ee vahendusel tellitud kaupa, mille müüja on Lptrade OÜ. Kuigi algul lubatakse kaup tarnida või raha tagasi maksta, ei vastata hiljem enam tarbijate pöördumistele või saabuvad tühjad automaatvastused.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ka tarbijavaidluste menetluste käigus ei ole kaupleja komisjonile selgitusi andnud ning talle esitatud nõudeid vabatahtlikult rahuldanud.

Kui kaupleja ei ole tellimust täitnud lubatud aja jooksul, võib tarbija lepingust taganeda. Taganemisavalduse saab näiteks saata e-postiga. Kuivõrd kauplejal on võimalik raha tagasi maksta väga vähe aega nõudva pangaülekandega, ei ole põhjendatud maksega viivitamine rohkem kui mõne päeva.

Kui kaupleja ei täida sõlmitud lepinguid ega tarni tellitud kaupa, ei vasta pretensioonidele ega tagasta lepingust taganemisel ettemakset, on ta rikkunud tarbijaõigusi ja lepinguid.

Amet soovitab tarbijatel teadvustada kauplejaga tekkinud probleeme ja kaaluda igakülgselt riske enne Lptrade OÜ e-poest aadressil summ.ee või muude kanalite vahendusel kauba tellimist. Tarbijatel, kellel on kaupleja vastu nõudeid, on õigus pöörduda oma nõudega kaupleja vastu ka kohtusse maksekäsu kiirmenetluses või hagiavaldusega. Kohtuotsused on sundtäidetavad, kui kauplejal on vara. Enne kohtusse pöördumist peab kindlasti olema kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-postiga) saadetud nõue kauplejale.