Lindude ja nahkhiirte rõngastamine muutub tasuliseks

Keskkonnaagentuur kavatseb muuta lindude ja nahkhiirte märgistusrõngad tasuliseks. Linnuvaatlejate seas tekitab plaan vastakaid arvamusi.

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Ragne Erimäe ütles Lääne Elule, et rõngastamine on tasuline mitmel pool Euroopas, sealhulgas näiteks Belgias, Hollandis, Suurbritannias, Poolas, Slovakkias ja Tšehhis. Eestis on rõngaste eest seni maksnud riik.

Erimäe sõnul on plaanitava muudatuse põhjus ühelt poolt keeruline majanduslik seis Eestis, sest rõngastamise korraldamisest tekib riigile töökoormus ja halduskulu. Teisalt on praegune olukord, kus kõik soovijad saavad märgistamiseks tasuta rõngaid, toonud kaasa probleeme, märkis ta.

„Kõik märgistajad ei tunneta selle tegevusega kaasnevat vastutust. Taotletakse luba, kuigi pole plaanis aktiivselt iseseisvalt märgistamist alustada, aruandeid ei esitata õigeaegselt, märgistamiste lõpetamisel jäetakse märgised tagastamata, märgiste kaotamisest ei anta teada, vaid küsitakse nende asendamiseks uusi j