Sõidukiomanikele saadeti välja automaksuteated

Maksu- ja tolliamet (MTA) alustas mootorsõidukimaksu ehk niinimetatud aastamaksu teavituste saatmist e-MTAs märgitud kontaktidele. Aastamaksu esimese osamakse tasumise tähtaeg on sel aastal 16. juuni.

Transpordiameti liiklusregistri andmetel koostatud maksuteated on sõidukiomanikele või vastutavatele kasutajatele tehtud kättesaadavaks e-keskkonnas e-MTA. Maksuteated on koostatud liiklusregistri 1. jaanuari 2025 andmete seisuga. Maksuteatel on aastamaksu summa kõikide omaniku või vastutava kasutaja nimel olevate sõidukite kohta kokku.

MTA tulumaksuosakonna juhi Madis Laasi sõnul on neljandik mootorsõidukimaksu kohustuslasi käinud nüüdseks oma maksuteatega e-MTAs tutvumas. “E-kirja ja tekstsõnumiga teavitusi saavad meilt kõik maksukohuslased, kelle e-posti aadress või telefoninumber on maksuametile teada – ka need, kes on nüüdseks oma maksuteatega juba tutvunud,” ütles Laas.

Maksuteate kättesaadavaks tegemisest teavitab amet e-kirjade ja tekstsõnumitega, hiljem ka paberkandjal. Kuna tegemist on uue maksuga ja maksumaksjate arv on suur, palutakse e-MTAsse sisselogimisel varuda kannatust.

Esimene maksukohustuse tähtaeg on sel aastal 16. juunil, mil tuleb maksta vähemalt pool maksusummast. Teise osa tasumise tähtaeg on 15. detsember 2025.

Mootorsõidukimaks

Mootorsõidukimaksu seaduse vastuvõtmisel kehtestati Eestis mootorsõidukimaks ehk niinimetatud aastamaks ja registreerimistasu.

Maksu- ja tolliametile hakkavad maksustatavate mootorsõidukite omanikud või vastutavad kasutajad tasuma aastamaksu igal aastal liiklusregistris registreeritud sõidukitelt.

Ameti kodulehelt saab lugeda, milliste kategooriate sõidukitele maks kohaldub. Samalt veebilehelt leiab ka vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Registreerimistasu kogub transpordiamet, täpsemat infot saab selle kohta ameti kodulehelt.

Maksu- ja tolliamet soovitab kanda raha e-MTAs oma ettemaksukontole. Selle kaudu täidetakse maksukohustused automaatselt. Tasub teada, et maksukohustused tasutakse ettemaksukontolt nende tasumise tähtaja alusel.

Soovi korral võite kogu maksusumma tasuda korraga juba enne 16. juunit.

Allikas: MTA

Kuidas aastamaksu tasumine käib?

Kui saate maksuteate, logige e-MTAsse, laadige maksuteade alla ja tutvuge sellega paberivabalt.

Kandke raha mugavalt e-MTA-s oma ettemaksukontole. Selle kaudu täidetakse Teie maksukohustused automaatselt. Tasub teada, et maksukohustused tasutakse ettemaksukontolt nende tasumise tähtaja alusel.

Soovi korral võite kogu maksusumma tasuda korraga juba enne 16. juunit.

Maksu saate mugavalt tasuda ka pangaülekandega. MTA kontonumbrid ja personaalse ettemaksukonto viitenumbri leiate maksuteatelt või teavituskirjast.

Allikas: MTA