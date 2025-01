Milline andur päästab päriselt elu?

Kuula artiklit, 3 minutit ja 37 sekundit 0:00 / 3:37

Tulekahjust on oluline võimalikult kiiresti teada saada. Kui oled aga kodust eemal ja samal ajal kärssab pliidile unustatud pajakinnas, ei pruugi lokaalsest suitsuandurist suurt abi olla. Ka SIM-kaardi kaudu telefonile signaali edastav elupäästja võib siinkohal hätta jääda, kuna oled näiteks koosolekul ega saa koju tõtata. Veel hullem on olukord siis, kui ootamatu terviserikke korral lamad ise sel hetkel abituna kodus. Kuidas siis tagada oma kodu ja pere turvalisus?

Neli võimalust

Suitsuandurid saab jagada neljaks: nutikas, SIM-kaardi toega, Wifi-võrgus ja lokaalne andur. Just sellises järjekorras on ka nende efektiivsus. Järgnevalt räägimegi, mis on ühe või teise erinevus ning milline neist enda koju paigaldada.

Nutikas suitsu- ja vingugaasiandur

Nutikas suitsu- ja vingugaasiandur ühildub sinu telefoniga ja edastab reaalajas häireteateid. Kui kodus on suitsu või vingugaasi, saad sellest kohe teada. Samal ajal jõuab häireteade ka G4Si juhtimiskeskusesse, kust viivitamatult võetakse kontaktisikuga ühendust, et selgitada, kas ekipaaž peaks kohapeale olukorda uurima minema. Vajadusel kaasatakse ka Päästeamet.

„Suur hulk tuleõnnetusi juhtub siis, kui kedagi pole kodus või pererahvas kõrvaltoas magusat und magab,” möönab G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala. “Lokaalne andur on küll vajalik elupäästja, kuid ise reisil või tööl olles ei pruugi lihtsalt piiksuvast seadmest suurt kasu olla.”

SIM-kaardiga suitsuandur

Tegemist on anduriga, mis ei anna ainult helisignaali, vaid edastab sõnumi kontaktisikule, kelle number on andurisse seadistatud. Seade töötab üle GSM-võrgu ja on üldjuhul patareitoitega.

Kindlasti on see efektiivsem kui lokaalne andur, kuid ei tohi unustada, et see sõltub tugevalt mobiilsideühenduse kvaliteedist. Kui see on kehv või võrk on ajutiselt ülekoormatud, võivad teavitused hilineda või sootuks ebaõnnestuda – nii ei pruugi vajalik info sinuni õigel ajal jõuda. Suuremate kahjude ennetamiseks on aga tulekahju korral arvel iga sekund ja minut. Lisaks tuleb arvestada sellega, et kui telefonil on aku tühjaks saanud või sa ei saa vastata ja kohe koju kiirustada, siis pole tulekahjust teada saamisest suurt kasu.

Wifi-võrgus suitsuandur

Wifi-võrgus töötav suitsuandur sarnaneb oma olemuselt n-ö SIM-kaardi andurile. Erinevus on aga selles, et see ei sõltu mobiilsidevõrgust, vaid internetiühendusest.

Ruuteri tõrke, elektrikatkestuse või muul põhjusel interneti või elektri kadumise korral, ei saa andur sulle tulehäirest teada anda. Sarnaselt SIM-kaardil toimivale seadmele on tegemist küll lokaalsest andurist parema lahendusega, kuid sajaprotsendilist kindlust sellega siiski ei kaasne.

Lokaalne andur

Kõige vähem turvatunnet annab lokaalne suitsuandur. Sellest on abi vaid siis, kui viibid ise kodus ja kuuled häiresignaali. Muidugi jääb lootus, et tähelepanelik naaber paneb piiksumist tähele ja kutsub abi, kuid selle peale lootma jääda ei saa. Jah, lokaalne andur on parem kui mitte midagi, kuid see ei pruugi aidata ennetada suuri kahjusid, mida tulekahju endaga kaasa toob.

Emotsionaalne kahju on suurem kui varakaotus

Pärjala nendib, et sageli ei otsustata nutika anduri kasuks, kuna mõeldakse, et kindlustus katab nagunii kõik kahjud. Seejuures ei osata aga ette kujutada, kui suur on emotsionaalne kahju, kui sinu kodu on langenud tuleroaks.

Jah, kindlustus katab küll kindlas summas teatud esemete väärtuse, kuid mitte kunagi mälestusi, sentimentaalseid asju ja emotsioone.

Maxim Tuul

AS G4S Eesti kommunikatsioonijuht