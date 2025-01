Lääne Elu paberleht neljapäeval, 9. jaanuaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 1:0

Haapsalu tagalahte tuleb vetika- ja karbikasvandus

Kliimaministeerium plaanib tuleval aastal rajada Haapsalu tagalahte vetika- ja karbikasvanduse, mis peaks aitama lahe seisundit parandada ja millest saaks uus ärimudel. Karbikasvatamise ärilise tegevusega on plaan alustada pärast katseperioodi lõppu aastal 2029.

Ministeerium ei luba Viigi koolil koolitõrkega lapsi õpetada

Viigi kool soovis muuta põhimäärust nii, saaks riikliku õppekava alusel õpetada ka koolitõrkega lapsi, kuid haridusministeerium on sellele vastu. Viimased kolm aastat on Viigi kooli direktor Kristi Kivipuuri sõnul näidanud, et üha enam õpilasi ei saa tavakoolis hakkama ja soovib Viigi kooli õppima asuda.

20 aastat jaanuaritormist

Sellel nädalal möödub 20 aastat kurikuulsast jaanuaritormist, mis tegi palju pahandust ka Läänemaal. Lääne Elu teeb tagasivaate juhtunule.

