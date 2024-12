LOETUIMAD LOOD 2024: erimeelsused viisid ametist lasteaiaõpetaja

Lääne Elu avaldab uuesti 2024. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 25. juulil ilmunud lugu „Erimeelsused viisid ametist lasteaiaõpetaja”.

Lääne-Nigula lasteaedade ühinemise järel kasvasid pinged Martna lasteaias nii suureks, et 40 aastat õpetajaametit pidanud ja mitme aukirjaga tunnustatud Aire Aljaste pidi töölt lahkuma.

Aljaste rühma lapsevanematele tuli õpetaja vallandamine ehmatusena. Õpetaja kaitseks sai Lääne-Nigula lasteaedade direktor Kerda Ledis 32 allkirjaga protestikirja, milles lapsevanemad ja kogukonna liikmed nõuavad vallandamise tagasipööramist.

Lasteaia juhtkond lõpetas töölepingu kuuajase etteteatamisega, sest polnud lasteaiaõpetaja tööga viimase õppeaasta jooksul rahul. Aljaste, kelle viimane tööpäev oli 12. juulil, peab enda vallandamist ülekohtuseks ning on kaevanud selle töövaidluskomisjoni.

Koostööd polnud

Martna lasteaia lapsevanema (nimi on toimetusele teada) sõnul tundub, et lasteaed muutub ja mitte paremuse poole. „Martna lasteaed on väga eriline, oma traditsioonidega ja suhtumistega. Ühinemise aegu lubati, et lasteaed säilitab oma näo, nüüd aga kuuleme, et teistes majades on teisiti,” ütles