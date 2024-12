LOETUIMAD LOOD 2024: Lossiomanikud on vastu eakatekodu laiendusele

Lääne Elu avaldab uuesti 2024. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 29. juunil ilmunud lugu „Lossiomanikud on vastu eakatekodu laiendusele”.

Lossipargi eakatekodu Koluveres tahab ehitada uue eluhoone, kuid naaberkinnistu omanik ei taha seda lubada, sest see rikuks vaate Koluvere lossikompleksile.

Lääne-Nigula vallavalitsus tahab väljastada Koluveres eakatekodu majandavale OÜ-le Maarjamaa Kodud uue, 1200 m² suuruse hoone projekteerimistingimused, kuid naaberkinnistu, Koluvere lossi omanik OÜ Argonfeld on esitanud sellele vastuväite.

Advokaadibüroo Sorainen saatis vallavalitsusele vastuväite, milles toob välja kolm põhjust, miks nende klient OÜ Argofeld ei nõustu projekteerimistingimuste andmisega.

Vandeadvokaat Carri Ginter kirjutab vastuväites, et üle 1000 m² suuruse maja ehitamiseks tuleb koostada detailplaneering ja uue hoone ehitamine ei vasta Koluvere lossi kaitsevööndist tulenevatele piirangutele. Kolmandaks toob Ginter välja, et uue hoone ehitamisega kahjustatakse Koluvere lossikompleksi omaniku õigusi, sest lossikompleksi kõrvale sobimatu hoonestuse rajamine vähendab kinnisasja väärtust.

Tumedad pilved

Kõrvaltvaatajale tundub, et taas on puhkemas suur sõda Koluvere lossi all. Koluvere elanikud on teemast midagi nagu kuulnud, aga ei taha oma nime all sellest midagi rääkida. Väikese koha asi – kõik on kõigega seotud.

„Mul on konfidentsiaalsusleping, ma ei tohi rääkida,” üt