Lääne Elu paberleht neljapäeval, 19. detsembril

Noori peab koolitama täisealiseks saamiseni

Õppimiskohustuse ea pikendamine toob lisakohustusi kõikidesse õppeasutustesse ja kohalikele omavalitsustele.

Praegu 8. klassis käivatel noortel on kohustus pärast põhikooli lõpetamist edasi õppida täisealiseks saamiseni või järgmise haridusastme lõpetamiseni.

Taristuminister Vladimir Svet lubadusi ei jaga

Nädala alguses Läänemaad külastanud taristumister Vladimir Svet ütles Lääne Elule, et on seda meelt, et varem või hiljem Haapsalu raudtee tuleb. Kuid lisas, et enne 2027. aastat ehitamiseks raha ei ole.