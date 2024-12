Arsise kellade ansambli jõulutuur peatub selgi aastal Haapsalus 22. detsember

Kontsert toimub 22. detsembril kell 17 Haapsalu Toomkirikus

Foto:Arsise fotoarhiiv

Arsise kellade ansambli üheks pikimaajalisemaks traditsiooniks on iga-aastane jõulukontserdisari, mille raames helisevad Arsise käsikellad erinevates Eestimaa paikades. Kui pealinna kontserti võib julgelt pidada Eesti omamoodi Guinnessi rekordi vääriliseks – see on toimunud aastakümneid samal kuupäeval ja kellaajal –, siis Haapsalu kuulub samuti nende eriliste paikade hulka, kuhu Arsise ansamblid igal aastal jõulukontserdiga jõuavad.

Selleaastane jõulutuur kannab pealkirja “Meie jõulud” ning on inspireeritud meie esivanemate jõulukommetest ja rikkalikust pärimusest. Kontserdil kõlavad nii eesti arhailised rahvaviisid kui ka tuntud jõululaulud kogu maailmast. Muusikapalade vahele põimib Vanemuise teatri näitleja Kärt Kull katkendeid eesti luulest. Lavale astuvad erinevad Arsise kellade ansamblid Aivar Mäe juhatusel.

Lisaks Haapsalule kõlab Arsise jõulumuusika tänavu ka Viljandis, Kilingi-Nõmmes, Tallinnas, Valgas ja Tartus.

Piletid on müügil Piletilevis ning enne kontserti kohapeal. Lisainfo

Fotod: Arsise fotoarhiiv