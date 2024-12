Politsei: Haapsalus tegutsesid vargad

Politseile anti teada, et ööl vastu 18. novembrit on Haapsalus Staadioni tänaval tungitud akna kaudu sisse ehitusjärgus hoonesse ja varastatud Coverguard katusetraksid, kuus rulli aurutõkketeipi ning Makita akutööriistad – ketassaag, trell, löökkruvikeeraja, kolm kiirlaadijat ja neli akut. Kahju on 743 eurot.