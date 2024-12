Teleseriaalid elavad oma elu internetis edasi

Ülipõneva teleseriaali lõpetamisel jääb sisse tühi tunne – nagu jääksid kalliks saanud sõbrad järsku kaugeks. Sama lugu on järsku ära kadunud mängušõudega või vaid nädalas ühel kindlal ajal edastatavate teleprogrammidega – mida teha siis, kui igatsus võtab võimust? Üks variant on seriaali, filmi või telešõu taaskordne vaatamine, kuid ehk tuleb sulle üllatusena, et kindlad telesaated on internetiavarustes saadaval ka mängudena.

Vaatame üle mõned eestlaste seas populaarsemad kasiinomängud, mille loomisel on inspiratsiooni saadud telemängust või seriaalist. Kui soovid mängudega ise tutvuda, vali vastavat mängu edastav internetikasiino välja arvustussaidil – tutvu erinevate kasiinode võimalustega ja leia eeskujuliku mänguvalikuga hasartmänguportaal Playini eestikeelsete arvustuste abil.

Foto: unsplash

“Võta või jäta” siis kui seda soovid

Kas mäletad legendaarset Sepo Seemani ja Alari Kivisaare juhitud telemängu “Võta või jäta”, mille osalejatel tuli kohvrite seast üles leida see ainuke, mille sees oli miljon krooni või sada tuhat eurot? Nüüdseks aastakümne jagu teleriekraanidelt kadunud olnud telešõu elab edasi internetis – küll võõrkeelsena ja ilma meile tuntud saatejuhita, kuid täpselt sama meeltlahutavana.

Üks kasiinotööstuse tuntumaid mängustuudioid Evolution Games edastab stuudioga koostööd tegevates kasiinodes telemäng-saadet “Deal or No Deal”. Selles hübriidmängus on kokku pandud kasiinodest tuntud mänguautomaatide rullikukeerutamise-süsteem ja õnneliku keerutuse tulemusena saab mängur osaleda boonusmängus, kus tuleb 16 kohvri seast leida kõige tasuvama sisuga portfell. Täpselt nagu telemängus!

Kogu telekokk Gordon Ramsey seltsis hõrgutisi

Gordon Ramsey on Jamie Oliveri kõrval ilmselt eestlase jaoks tuntuim superstaarkokk, kes on leivad samasse kappi pannud hasartmängustuudioga NetEnt. Tulemuseks on slotimäng “Gordon Ramsey Hell’s Kitchen”, mis on kõrvale jätnud saate episoodides nähtud kulinaarsed õudused ning toob lauale vaid parimad palad. Hamburgerid, Beef Wellingtonid, joogipooliseks mõnus kokteil ja magustoiduks jäätisepalliga brownie-kook – suussulavad hõrgutised, mille vahele võib ilmuda ka leekidega ümbritsetud Ramsey ise.

Seda slotimängu saab mängida ka valitud Eesti online kasiinodes, kuid peaksid teadma, et elamuse saamiseks ei ole ilmtingimata tarvis teha rahalist väljaminekut. Suurem osa kohalikest kasiinodest lubab sul mänge järele proovida ka demoversioonis ehk mängurahaga panustades ning seega saad sa õige internetikasiino valimisel ka tasuta einestada.

Suured kasiinod ja pandeemianostalgia – “Joe Exotic”

Nüüdseks halva unenäona tundunud pandeemia-ajast on paljudel lugejatel kindlasti meeles lõputu teleseriaalide vaatamine ja selle aja üks meeldejäävamaid ja enim kõlapinda tekitanud seriaale on kindlasti “Tiger King”, kus elasime kaasa “tiigrikuninga” Joe Exoticu ja “suurte kasside kuninganna” Carole Baskini skeemitamistele.

Mängustuudio Red Tiger Gaming on oma nimele kohaselt võtnud ette Joe Exoticu popina hoidmise ja teeb seda mänguga “Joe Exotic”. Slotikast ei puudu kantrimuusika ja loomulikult kaslased, vahepeal ilmub mängulauale ka peategelane ise. Seda slotimängu tuleb otsida rahvusvaheliselt tegutsevatest kasiinodest – taaskord aitab sulle sobiva kasiino leidmisel sind hädast välja Playin.

Ropu suuga kaisukaru Tedi seltsis saab lustida igal ajal

Mark Wahlberg ja tema ootamatult ellu ärganud kaisukaru Ted vallutasid aastal 2012 nii kinolinad kui interneti ja paar aastat hiljem seikles Ted uuesti kinosaalides üle kogu maailma. Aastal 2024 ilmus esimene hooaeg kaisukaru ja tema omaniku noorpõlveseiklustest – teise hooaja ilmumisaeg on veel teadmata.

Kui Ted on sinugi südame oma seiklustega vallutanud, saad karuga ka ise mängida – seda slotimängus “Ted”. Maailma mastaabis pisike mängustuudio Blueprint Gaming tuli karuslotikaga välja aastal 2017 ning aastal 2020 sai mäng edust tiivustatuna suurema venna “Ted Megaways”, millele on sisse ehitatud ka kasiinomängurite üks lemmikfunktsioone Megaways, mis teeb iga keerutuse tulemuse täiesti omanäoliseks.

See on vaid väike valik kasiinomängudest, mille peategelasteks on teleseriaalidest ja kinolinadelt tuntud tegelased – selliseid slotikaid ja telemänge on kümneid ja kindlad kasiinod on meedia/tele/filmimängud isegi sinu jaoks ühte teemagruppi pannud. Vali mängude proovimiseks välja selline kasiino, mis toob kuulsused rambivalgusesse ja proovi demomängus järele, kas tegemist on sama hea kasiinomänguga kui oli originaalsaade või film.