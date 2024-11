Transpordiamet koos kaitseväega varistab südaöösel Kanama viadukti, varingut saab vaadata otseülekandena

Transpordiamet koos kaitseväega varistab teisipäeval Tallinna−Pärnu−Ikla maantee Kanama viadukti.

Varistamise raames toimuvad lõhketööd, mis ümberkaudsetele elanikele ohtu ei kujuta. Rekonstrueerimistööde teostaja GRK Eesti plaanib liikluse Tallinna−Pärnu−Ikla maanteel taastada juba järgmiseks hommikuks.

Viadukti varistamise eesmärgiks on koguda teadmisi ja täpsustada oskuseid viaduktide kui taktikaliste tugipunktide juures viivitustegevuste läbiviimisel, mille üks osa on selliste tõkete rajamine sõjalise kaitse eesmärgil. Lisaks aitab lõhkamise teel varistamine vähendada lammutustööde pikkust ja lammutustöödest põhjustatud müra ajalist pikkust ning üldist tavakodanike häiringut.

Lammutustööde ajal tuleb liiklejatel arvestada liikluse lühiajalise täieliku peatamisega. Seisaku pikkuseks on orienteeruvalt kaks kuni kolm minutit.

„Kanama viadukt on aastakümneid vana ning amortiseerunud ning selle praegune kandevõime, mis on 80 tonni ei võimalda transportida kaitseväetehnikat või eriveoseid, põhjustades paljudele vedajatele probleeme, sest ümbersõidud on pikad ja ebamugavad. Pärast viadukti ümberehitust, kui kandevõime on 360 tonni, saab olukord olema kõikidele kasutajatele palju mugavam,“ selgitas transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter. „Kuna Kanama viadukti puhul on tegemist MilMob objektiga, on suur hea meel, et kaasame juba enne ehitustööde algust protsessi ka Kaitseväe, kes saab seeläbi võimaluse koguda täiendavaid teadmisi ja kogemusi viadukti varistamiseks tõkestamise eesmärgil.“

„Kaitseväe pioneeripataljoni üks ülesannetest on vastase edasimineku peatamine või raskendamine ja omade üksuste liikumisvõimaluste tagamine. Kanama viadukti varistamine annab meile taaskord väga hea võimaluse praktiseerida reaalse objekti varistamist ning panna proovile üksuse professionaalsus, et olla veelgi paremini valmis sõjaaja ülesannete täitmiseks, toetades samas transpordiametit taristu parandamise juures ühel suurel ja olulisel liiklussõlmel,“ ütles lõhkamistööde läbiviija kapten Urmas Tonto kaitseväe 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist.

Koos pioneeripataljoniga võtavad Kanama viadukti lõhkamistööde ettevalmistustest osa Tapal paikneva NATO lahingugrupi Suurbritannia pioneerid ja Kaitseliidu Lääne malev.

Liiklussõlme rekonstrueerimistöid teostava GRK Eesti AS projektijuht Lauri Kanarbik märkis, et vana viadukti varistamine annab võrreldes tavapärase lammutamisega tuntava ajalise võidu ning häirib seega liiklust minimaalselt. „See on GRK jaoks teine selline varistamise kogemus. Varistamise ajaks sulgeme lühiajaliselt kogu liikluse Tallinna–Pärnu maantee sellel lõigul ja seepärast tegime eelnevalt ka põhjalikku eeltööd, et valida varistamiseks aeg, mil uuringute järgi on liiklussagedus kõige väiksem,” lausus Kanarbik. „Varistamine toimub hilja õhtul ning juba hommikuks on kavas üks maantee sõidusuund saada lammutusprahist vabaks. Peale seda taastame seal liikluse 2+1 sõidurajaga teena.”

Uut viadkuti hakatakse ehitama pärast vana viadukti lammutamist ja koristamist. Töid teostab GRK Eesti AS. Omanikujärelevalvet teostavad OÜ Toomtsentrum ja OÜ Teehoiu Partnerid.

Tööde maksumus on 13,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Investeeringut kaasrahastab Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) 5,05 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise kolme aasta jooksul.

Viadukt on liiklusele suletud alates 4. novembrist kuni järgmise aasta mai lõpuni ning liiklejatel tuleb arvestada täiendava ajakuluga.

Värskelt renoveeritud viadukt on plaanis avada suve alguses, kõikide tööde valmimisaeg on 2025. aasta septembri lõpp.