Kolme Vabariigi Pillimehe ühiskontsert Haapsalus 8. november

Kolme Vabariigi Pillimehe ühiskontsert Haapsalus

1.–17. novembrini viib Eesti Pärimusmuusika Keskus igasse Eesti ilmakaarde kontserttuurile kolm Vabariigi Pillimeheks valitud muusikut. Nendeks on 2018 aastal ajaloo esimeseks Vabariigi Pillimeheks pärjatud Juhan Uppin, 2020. aastal tiitli võitnud Martin Arak ja 2022. aastal aunimetuse teeninud Kert Krüsban. Kolm Vabariigi Pillimeest tulevad oma muusika ja pajatustega Haapsalu publikut rõõmustama reedel, 8. novembril. Kontsert Haapsalu Kultuurikeskuses algab kell 19.00.

Juhan Uppini „igapäevaseks“ pilliks on Teppo tüüpi lõõtspill, „pühapäevapilliks“ kandled. Kontsertidele lubab ta aga üllatuseks kaasa võtta ka mõne muu lemmikpilli. Martin Arakut tuntakse ka Kandle-Ossi nime all, kelle armastatud hobiks on saanud esiisade kombel rahvakandle mängimine. Ossiliku fassaadi taga peitub aga õrn hing ja soe süda, mis on ka kuulajatele lahkelt avali. Kert Krüsban tegutseb nii soolopillimehena kui ansamblites ning jagab oma virtuoosseid oskusi edasi mitmes muusikakoolis üle Eesti.

Foto: Balázs Ágrez

Soodushinnaga eelmüügipiletid on 7. novembrini saadaval Piletikeskuses. Lisainfo Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodulehel www.folk.ee.