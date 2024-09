Pühapäeval tähistab Kullamaa kogudus oma 660. ja ühtlasi Kullamaa vakuraamatu 500. sünnipäeva.

Kullamaa kultuurijuhi Loit Lepalaane sõnul on koguduse juubeli tähistamise aluseks võetud koguduse esmamainimine. Nimelt on Kullamaa kihelkonda esimest korda mainitud Vatikani arhiivis leiduvas allikas 15. mail 1364 seoses sellega, et preester Theodoricus Vresele eraldati kihelkonnas saadud tulud tema elatisallikaks.