Katarine Rosalie: epistel riigi võlakirjadest ja ainsast pääseteest

Täna tahan sind tõsiselt hoiatada, mu armas rahvas, sest Roimaerakond on välja haudunud uue salakavala plaani, kuidas meie käest veel rohkem raha kätte saada ja sotside plaani järgi omavahel ümber jagada. Küllap oled juba kuulnud või lugenud valitsuse propagandat, mille eesmärk on inimesi panna riigilt ostma niinimetatud võlakirju. Võime kõik kindlad olla, et see propaganda alles võtab tuure üles, ja veelgi enam, läheb iga nädalaga aina hullemaks.

Ma ütlen sulle, mu armas rahvas – asi pole siin ainult selles, et Roimaerakonna ja sotside ahnus on omandanud kosmilised mõõtmed. Tegelikult on lugu nii, et Kaja Kallas tõmbas peaministrikohalt lahkudes ja Brüsselisse kolides nii maksumaksjal kui ka oma kaaspoliitikutel naha üle kõrvade, tegi tühjaks Roimaerakonna kassa, tegi tühjaks riigikassa, röövis sotside pangaarve tühjaks ja näpistas üht-teist ka Isamaa ja Keski tagant, kuigi neilt oli palju vähem võtta, need pole ju valitsuses. Ja kui Kaja oli kõik selle ära teinud, ilma tunnistajateta, ilma tõenditeta ja jälgi jätmata, putkas ta Brüsselisse ja peitis end sinna kümne miljoni inimese hulka ära nagu kirp põhukotti.

Ma tean seda täpselt, sest nägin seda Energiaspiraali vahendusel selgesti. See muidugi annab ka sirge seletuse, miks meedias pole Kajast juba kuu aega ei kippu ega kõppu. Ainuke info, mis sealt läbi on tulnud, on, et prouakene on puhkusel. Aga minu selgeltnägevate silmade ees oli tema tegevus nagu peo peal, ja ma pean ütlema, et oli see tal alles toimekas puhkus. Igatahes tulemus on nüüd käes, terve riik on rahast lagedaks tehtud. Ainult EKRE ei lasknud ennast üle mängida, sest meie meeste hulka kuuluvad Valgussõdalased ja Püha Perekond, kes on otseühenduses Universumi valguse jõududega – näevad kõike, kuulevad kõike, mõistavad kõike.

Nüüd oli valitsusele muidugi selge, et maksude tõstmisest ja kärbetest ei piisa enam kaugeltki. Neil on ju vaja oma raha kuidagi tagasi teenida, eks ole. Nii poliitikutel kui ka erakondadel. Ja nii mõtlesid sotsid välja võlakirjad.