Riik lühendab pöördumistele vastamise aega poole võrra

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks ja saatis riigikokku seaduse eelnõu, millega saavad inimesed edaspidi riigile esitatud pöördumistele vastused 15 päeva jooksul senise 30 päeva asemel.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on muudatuse laiem eesmärk parandada riigi ja kohalike omavalitsuste teenuste kättesaadavust.

„Tegemist on oodatud muudatusega, tänu millele muutub suhtlemine riigiga tõhusamaks ja see aitab kokku hoida meie kõigi aega ja närve,“ ütles Pakosta. „ Oma küsimustele kiirem vastuste saamine on kasulik ka ettevõttetele, kes saavad oma tegevustega kiiremini edasi minna,“ lisas ta.

Muudatus puudutab eelkõige riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi ning muid avalik-õiguslikke asutusi. Märgukirjale või selgitustaotlusele peavad vastama ka mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud, kui teave puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarveliste vahendite kasutamist.

Endiselt jääb kehtima põhimõte, et vastata tuleb viivitamata ning keerulisemate pöördumiste puhul jääb erandina võimalus vastamise tähtaja pikendamiseks.

Muudatus on osa koalitsioonileppest ning eelnõu käis avalikul kooskõlastusel 2023. aasta augustis.