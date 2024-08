Ugala teatri “Uhkus ja eelarvamus (justkui)” Haapsalu Kultuurikeskuses 4. septembril

Uhkus ja eelarvamus (justkui)

Haapsalu Kultuurikeskuses 4. septembril

Kui võtta viis näitlejannat, Jane Austeni tippteos “Uhkus ja eelarvamus”

Foto: Elena Aulis

ja briti 20. sajandi pophitid, siis võib juhtuda, et sünnib pöörane komöödia nimega „Uhkus ja eelarvamus (justkui)“. Jah, näitlejaid on meil kõigest viis ja nad on naissoost, aga regendiajastu Inglismaal toimetanud värvikad raamatutegelased võivad olla ikkagi mureta, sest nende romantilised sekeldused jõuavad selgi korral Ugala teatri lavale ning armastajad leiavad oma õnne… Noh, vähemalt me loodame seda, sest tegelikult ei ole me päris kindlad, milline tegelane täna õigel ajal lavale jõuab ja milline mitte.

Foto: Elena Aulis

Lavastaja Liis Aedmaa, kunstnik Rosita Raud (Eesti Noorsooteater), mängivad Adeele Jaago, Jaana Kena, Klaudia Tiitsmaa, Margaret Sarv ja Lauren Grinberg

