Politsei tabas Haapsalus kuus alkoholi tarvitanud juhti

Kolmapäeva 21. augusti hommikul ajavahemikul kell 6 kuni 9 kontrollis politsei Haapsalus Tallinna maanteel ja Lihula maanteel linna sisse- ning väljasõitudel sõidukijuhtide kainust. Kokku kontrolliti ligi 1200 juhti, vahendas PPA pressiesindaja Leeni Almosen.

Reidi juhi Kaspar-Joonas Laurmanni sõnul olid tulemused sel korral kurvastavad, tabati kuus alkoholi tarvitanud autojuhti.

„Kolme tunni jooksul tabasime autoroolist kuus juhti, kes olid tarvitanud alkoholi. Ka üks joobes juht liikluses on suur oht, kuid kuus juhti Haapsalu linna liikluses on kindlasti väga halb,“ ütleb Laurmann. „Autojuhtidele tuletan meelde, et kui olete eelneval õhtul alkoholi tarvitanud ja teil on hommikul põhjust enda kainuses kahelda, siis enne rooli istumist tuleb enda kainust kindlasti alkomeetri abil kontrollida. Kui seda võimalust ei ole, siis tuleb rooli istumisest kindlasti loobuda. Enesetunde järgi enda kainuse hindamine võib olla petlik.“

Sel aastal on politsei Lääne maakonnas kontrollinud kokku ligi 13 200 sõidukijuhi kainust ning tuvastanud roolist 92 alkoholi tarvitanud juhti.