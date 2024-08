Linnuse ees jalutavad Valge Daamid

Tänavu kevadel eri põlvkondade koostöös valminud kaheksa kaunistatud Valge Daami kuju on selle nädala lõpuni vaadata Haapsalu piiskopilinnuse ees.

Kogukonna Valge Daami kunstiprojekt sündis Haapsalu kolledžis magistriõppes kogukonnatööd vananevas ühiskonnas õppiva Annika Armipaik-Nukki eestvedamisel. Üliõpilastel oli ülesanne panna eri põlvkonnad ühiselt midagi tegema ning Armipaik-Nukki kutsus noorema ja vanema põlvkonna mais Haapsalu kunstikooli õuele ühiselt Valge Daami kujusid kaunistama.

„Oligi mõeldud, et kuna sel aastal on Valge Daami aeg ja Haapsalu linnal on sünnipäev, teeks midagi, mis oleks ilus ja praktiline ning paneme Valge Daami ajal välja,” ütles Armipaik-Nukki. Ta lisas, et Haapsalu kunstikool on daamid väga kenasti paigutanud – tundub, nagu nad jalutaksid pargis.

„Arvan, et projekt täitis oma eesmärki – saime praktilise ja ilusa tulemuse, ka laiemale kogukonnale lisandväärtust luua ja rõhutada, et võiks rohkem koostööd teha,” ütles Armipaik-Nukki.