Konnaküla – lapsepõlve võlumaa

Need konnad on ühed imelised loomad – nõnda kõlavad lauluread. Meie pärimuslood, uskumused, rahvameditsiin on neist imelistest loomadest läbi põimunud.

Näiteks kui konn ronib kännu või kivi otsa, pidavat hakkama peagi vihma sadama. Konn näitavat vee puhtust: kui kaevus elavad konnad, võib kindel olla, et joogivesi on puhas. On arvatud, et kui konn tuppa tuleb, toob see kaasa laimujutte. Konnale peale astumisest tekib konnasilm. Mitte ainult siil ei andnud Kalevipojale väärt nõu, seda tegi ka kärnkonn.

Konn on läänemeresoome tüvi. Lõuna-Eestis öeldake kunn (halas kunn ehk roheline konn). Konnade järgi on nii mõnigi paik endale nime saanud, olgu selleks siis Konnasoo või Kunnõjärv.