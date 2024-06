Lääne Elu paberleht laupäeval, 29. juunil

Lossiomanikud on vastu eakate kodu laiendusele

Lossipargi eakatekodu Koluveres tahab ehitada uue eluhoone, kuid naaberkinnistu omanik ei taha seda lubada, sest see rikuks vaate Koluvere lossikompleksile. Lääne-Nigula vallavalitsus tahab väljastada Koluveres eakatekodu majandavale OÜ-le Maarjamaa Kodud uue, 1200 m² suuruse hoone projekteerimistingimused, kuid naaberkinnistu, Koluvere lossi omanik OÜ Argonfeld on esitanud sellele vastuväite.

Teele Pärn: inimene on alati erakordsem kui lugu

Noor näitleja Teele Pärn kehastab Haapsalu külje all Uuemõisa lossis mängitavas lavastuses „Üks helevalge tuvi“ Elin Toonat: vaheldumisi last ning eakat, keskealist ja noorukest naist. Üle kolme tunni kestva tüki ajal ei saa Pärn peaaegu kordagi lavalt ära. Roll on keeruline nii emotsionaalselt kui ka kehaliselt.

Ajalugu ilmub siluettides

Lihula mõisas saab baltisaksa kultuuri väljapaneku hulgas praegu näha kunstnik Eveline von Maydelli käärilõikeid. Näituse kuraatori Tiina-Mall Kreemi sõnul ei ole teist sellist käärilõikekunstnikku nagu von Maydell Eesti kunstiajaloost leida. Ta portreteeris tolleaegseid inimesi, aga ka eluolu, selle aja moodi ning isegi kombeid ja hoiakuid.

