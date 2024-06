Pakendijäätmete kogumisest Haapsalu linnas

OÜ Tootjavastutusorganisatsioon andis teada, et lõpetab Haapsalu linnas alates 1. juunist 2024 pakendijäätmete kohtkogumise teenuse osutamise.

Haapsalu linnas jäi pakendijäätmete kohtkogumise teenusest ilma 180 korteriühistut ja 240 eramaja, kes kasutasid kollase pakendikoti teenust, ning 37 ettevõtet.

Selleks, et pakendijäätmete kohtkogumine saaks mugavalt jätkuda, pöördus Haapsalu linnavalitsus jäätmevedu pakkuvate ettevõtete poole.

Positiivseks tulemuseks on, et AS Eesti Keskkonnateenused on valmis Haapsalu linnas pakkuma tasulist kohtkogumise teenust segapakendile.

TEENUS ON KÕIGILE TELLIJATELE TASULINE. Pakendijäätmete kohtkogumine on seega vabatahtlik. Kes ei soovi teenust tellida, siis kõigil taaskasutusorganisatsioonidel on Haapsalu linnas välja pandud avalikud pakendikonteinerid, kuhu pakendeid saab tasuta üle anda. Haapsalu linna pakendipunktide asukohti saab näha lehel kuhuviia.ee ja Haapsalu linna kodulehel www.haapsalu.ee/avalikud-pakendipunktid.

NB! PAKENDIJÄÄTMETE KOHTKOGUMISTEENUST HAKATAkSE PAKKUMA ALATES 1. JUULIST.

Esimene veokord toimub 6. juulil, kui teenuse tellija esitab AS Keskkonnateenused kodulehel avalduse hiljemalt 28. juunil.

Seega on juunis vaja tegutseda järgmiselt: kellel on võimalus, viib pakendid avalikesse pakendipunktidesse. Kui see võimalus puudub, tuleb pakendid ajutiselt visata segaolmejäätmete konteinerisse.

AS Eesti Keskkonnateenused paigutab oma konteinerid (rendihinnad tabelis välja toodud). Samuti saavad teenuse tellijad kasutada olemasolevaid, väljaostetuid konteinereid.

Veo tellimiseks tuleb täita avaldus AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel:

https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/v%C3%B5ta-meiega-%C3%BChendust/leping/.

Pakendikonteineri tühjenduse hinnakiri 1.07–31.12.2024

Maht m³ Pakendikonteineri tühjenduskord hind KM-ta Pakendikonteineri tühjenduskord hind KM-ga Kuni 0,45 3,90 4,76 pakendikoti teenus Kuni 0,66 4,90 5,98 Kuni 1.1 5,90 7,20 Kuni 4.5 9,90 12,08

Haapsalu pakendikonteinerite rent alates 1. juulist 2024

Maht m³ Konteineri ühe kuu rent KM-ta Konteineri ühe kuu rent KM-ga 0,08 1,40 1,71 1,14 1,40 1,71 0,24 1,64 2,00 0,37 2,09 2,55 0,66 3,00 3,66 1100 4,50 5,49

* Ühe pakendikoti maht on 150 liitrit, kuid miinimum on üle anda kolm kotti ehk 0,45 m³. Seega, isegi kui klient annab üle ainult ühe pakendikoti, siis arve esitatakse 3 pakendikotile.

* Esimesel veokorral peab kliendil olema pakendid kogutud enda soetatud läbipaistvasse kilekotti. Pärast esimest üleandmist saab klient vastu nii mitu pakendikotti, kui oli üleantavaid. Nt kui anti üle 1 kott (hind 3.90+KM), siis annab jäätmevedaja vastu ühe koti. Kui anti üle 3 pakendikotti, siis saab vastu ka 3 pakendikotti.

* NB! Kui antakse rohkem kui 3 kotti või lisaks konteinerile ka lisaks jäätmeid üle kilekottidega mahuti peal/kõrval, siis neid arveldab jäätmevedaja mahu alusel (1 kott on 0,15 m³) hinnaga 25 eurot + km = 1 m³.

* Pakendikottide miinimum äraveosagedus on 1 kord kuus.

* Konteinerite miinimum äraveosagedus on 14 päeva tagant.

Lisaks veel selgituseks. Kui klient hakkab lepingut sõlmima ja määratakse äraveosagedus, siis sagedused on fikseeritud ja saavad ainult toimuda vastavalt konteiner 14 päeva, pakendikott 28 päeva tagant, isegi kui avalduses on võimalus teenust tellida tihedama graafikuga.

Koguste ja sageduste miinimum on fikseeritud, et eesmärgiks seada roheline jalajälg. Oluline on, et tühjenduskordadel saaks auto maksimumkoguse jäätmeid ära viia.

Loodame, et jätkate senist pakendijäätmete sorteerimist ning kasutate võimalust viia pakendid avalikesse pakendipunktidesse.

Lisainfo: Briti Klimberg, briti.klimberg@haapsalulv.ee, tel 5389 3591.

Briti Klimberg

Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna spetsialist