Vaata, kui palju teenisid Läänemaa omavalitsusjuhid tulusid ja kui suured on nende kohustused

31. maiks pidid kõik avalikel ametikohtadel töötanud isikud esitama oma huvide deklaratsiooni. Andmete järgi kogus Õhtuleht kõigi riigikogu liikmete, ministrite, omavalitsusjuhtide ja volikogu liikmete andmed kokku.

Õhtulehe andmeil on Läänemaa suurima aastatuluga omavalitsusjuht Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes on oma sissetulekuks deklareerinud 64 629 eurot. Samal ajal on linnapeal kohustusi 110 871 euro ulatuses.

Kõige väiksem deklareeritud tulu on Vormsi vallavanemal Maris Jõgeval, 27 845 eurot. Kohustusi Jõgeval ei ole. Neid ei ole ka Lääne-Nigula vallavanemal Janno Randmaal, kes deklareeris oma tuluks 30 166 euort. Suurimad kohustused on aga Lääneranna vallavanemal Ingvar Saarel 217 326 eurot 42 733eurose sissetuleku juures.

Volikogu liikmetest oli suurim deklareeritud sissetulek Vormsi volinikul Jaak Kaablil, ligi 200 000 eurot. Üle 100 000 euro teenivad aastas ka Haapsalu volinik Andri Meriloo ja Lääneranna volinik Külli Raudsik. Haapsalu volikogu esimehel ja riigikogu liikmel Jaanus Karilaiul on andmed esitamata.