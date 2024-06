Saaremaal ongi tulevik!

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Saaremaal asub Tallinna tehnikaülikooli inseneriteaduskonna väikseim üksus, Kuressaare kolledž. Kool on eriline mitte ainult saarelise asukoha, vaid ka sinimajanduse ja meretehnika õppekavade poolest. Õppetöö toimub valdavalt Saaremaal, Kuressaares, kus on palju merega seotud ettevõtteid ja teadlasi. Kolledžis tegutseb ka meretehnoloogia kompetentsikeskus, mille 60-meetrine mudelkatsebassein on Baltimaades ainus.

Kuressaare kolledž pakub tänavu kolme õppekava: meretehnika ja väikelaevaehitus, kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad ning meretehnika magister. Elektroonilisi avaldusi saab esitada vastuvõtu infosüsteemis SAIS (www.sais.ee) kuni 3. juulini 2024.

Meretehnika ja väikelaevaehituse rakenduskõrgharidusõpe on mõeldud neile, kes armastavad merd ja tehnoloogiat. „See on eriala, kus saad nelja aasta jooksul õppida, kuidas ehitada ja disainida erinevaid väiksemaid laevu – paate, kaatreid, jahte ja töölaevu,“ selgitab programmijuht Mihhail Afanasjev. „Saad teada, milliseid materjale ja seadmeid kasutatakse laevaehituses ja kuidas need töötavad. Sul on võimalus ka ise katsetada oma ideid mudelkatsebasseinis ja materjalilaboris. Lisaks saad valida mereelektroonika mooduli, kus õpid tundma elektrilisi süsteeme ja navigatsiooniseadmeid. Ülikooli lõpetades oled laevaehitusinsener, kes saab töötada nii Eestis kui ka välismaal.“

Õppekoha saamiseks peab kandidaadil olema keskmine hinne vähemalt 3,5 või matemaatikaeksami tulemus vähemalt 50 punkti ning vastuvõtuankeedi ja vestluse tulemus vähemalt 5 punkti.

Õppekava info: https://taltech.ee/meretehnika

Rahvusvaheline meretehnika magistriõpe, mille õppetöö toimub inglise keeles, on mõeldud neile, kes soovivad süvendada teadmisi mere- ja laevandusvaldkonnas. Õppekava on maailma mõistes unikaalne: fookuses on nii uute laevade ehitamine kui ka laevade kasutuse ajal tehtavad ümberehitused.

„Kaks aastat kestvas magistriõppes saab õppija põhjalikud teadmised ujuvkonstruktsioonide disainist, ehitusest ja materjalidest,“ selgitab programmijuht Liina Tabri. Õppekava koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest õppest, mida viiakse läbi tipptasemel laborites.

Foto: Mari-Liis Nellis

Teoreetilisi teadmisi saad meretehnika õppes praktikas katsetada.

„Loodud on igakülgsed võimalused laevade mudelkatseteks basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, materjalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises kliimas ja lainekoormustes. Enne mereseadme ehitusega alustamist loovad tudengid selle täieliku mudeli virtuaalkeskkonnas ja teevad põhjalikke simulatsioone,“ selgitab Tabri.

Õppekava lõpetaja on laeva või muu merekonstruktsiooni projekteerimise ja ehitamise ekspert ning võib töötada kõrgepalgalise insenerina või tootmisjuhina laevatehases, projekteerijana inseneribüroos, teadurina mainekas ülikoolis. „Ei ole harv olukord, kui lõpetajast saab edukas juht enda rajatud ettevõttele“, märgib Liina Tabri. Programm on suunatud nii hiljuti bakalaureuseõppe lõpetanutele kui ka juba töötavatele spetsialistidele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Meretehnika magistriõppe erialale kandideerimise eelduseks on bakalaureusekraad mõnel tehnilisel erialal ning õppekoha saamiseks tuleb esitada motivatsioonikiri ja läbida inglise keeles vestlus.

Õppekava info: https://taltech.ee/sisseastuja/magistrioppe-erialad/meretehnika

Kestlike sinimajanduse tehnoloogiate bakalaureusekava kutsub õppima neid, kes hoolivad merekeskkonna seisundist ning soovivad leida ja rakendada tehnoloogilisi lahendusi mereressursside paremaks kasutamiseks. Õppekava märksõnad on kestlikkus, loodusvarade ja meretoorme väärindamine ning tehnoloogiad.

Mereprotsesside sügavamaks mõistmiseks tuleb tunda füüsikalisi nähtusi ja keemilisi protsesse. „Selgitame tudengitele looduse, inimese ja majandustegevuse omavahelisi seoseid. Analüüsime inimtegevuse mõju ja tagajärgi, õpetame katsetama ja kasutama erinevaid tehnoloogiaid,“ täpsustab programmijuht Merit Kindsigo.

„Anname ülevaate kliimamuutustest ja energeetikast, õpetame projekteerimist ja digitaalset tootmist ning rohelist ettevõtlust. Tutvustame innovatsiooni ja säästlikke materjale“.

Foto: Mari-Liis Nellis

Kestlike sinimajanduse tehnoloogiate õpet toetab meretoorme väärindamise labor.

Valikainete loetelu on pikk: toorme väärindamisest rannikuturismini ning meretranspordist tootearenduse ja -disainini.

Kolmeaastase õppekava läbimine annab ettevalmistuse, et töötada sinimajanduse valdkonna projektijuhina, kestlike tehnoloogiate koordinaatorina, konsultandina, spetsialistina. Jätkusuutliku sinimajandusega seotud töökohti leidub taastuvenergia, kalanduse, vesiviljeluse, meretranspordi ja- tehnoloogia, mere keskkonnahoiu ja rannikuturismiga seotud sektorites. Samuti on võimalik jätkata magistriõppes ning tegelda teadusarenduse ja -uuringutega.

Õppekoha tagab laia matemaatika tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keel vähemalt 50 / eesti keel teise keelena 60 punkti. Kui õppima tuleku kinnitab vähem kui 40 sisseastujat, pakutakse madalamate riigieksami punktidega kandidaatidele õppekohti kuni piirarvu täitumiseni, pingerea alusel, aga mitte rohkem kui kuni 50%-le lävendi ületajate arvust. Soovijate olemasolul avatakse ka päevaõppe õpperühm.

Õppekava info:

https://taltech.ee/sisseastuja/bakalaureuseoppe-erialad/kestlikud-sinimajanduse-tehnoloogiad

Sisseastumistingimuste kohta loe lähemalt siit: https://taltech.ee/sisseastuja/sisseastumine-ja-bakalaureuseoppe-vastuvott/

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsete sooritamise info (rakenduskõrgharidus ja bakalaureus):