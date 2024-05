Apellatsioonikolleegium mõistis Sten Priinitsa õigeks

Aprillis Eesti Antidopingult 18kuulise võistluskeelu saanud vehkleja Sten Priinitsa mõistis Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium õigeks. Priinits sai võistluskeelu, sest polnud aasta jooksul kolmel korral dopinguküttidele kättesaadav.

Reede õhtul õigeksmõistmisest kuulnud Priinits tunnistas Lääne Elule, et on uudisest pisut pahviks löödud ja šokeeritud ning pole jõudnud veel apellatsioonikolleegiumi otsust lõpuni lugeda. Omasõnul oli Priinits juba leppinud olukorraga, et ei tule kõigest sellest puhtana välja.