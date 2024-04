Spordikooli laskmisosakonna kevadised laskmisvõistlused "Muna ja Kana" on osalejatele suurepärane võimalus proovida iga aasta aprillikuus kätt laskmises. Võistluse omapära on, et selles osalevad kaheliikmelised võistkonnad, kus üks liige on laskmisega tegelev laps ja teine tema isa või ema.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!