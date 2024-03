Metsküla korraldab kooli toetuseks kontserdi

Väike Metsküla kool vajab hädasti raha, et õppeaasta lõpuni vastu pidada, ja korraldab 8. märtsil annetuste kogumiseks heategevuskontserdi „Koolitunne“.

Metsküla koolijuht Pille Kaisel ütles, et kool vajab 40 000 eurot, et kevadeni välja tulla. Lääneranna vallavolikogu otsusega suletud kooli ei toeta riik ega kohalik omavalitsus ja 1. septembrist peale on seal kooli peetud annetuste toel.

