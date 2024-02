Tervisekassa pole Briljovale veel asendajat leidnud

Tervisekassa jätkab Haapsalus ja Linnamäel tegutsevale perearstile Ljudmila Briljovale järglase otsimist.

„Paraku on Ljudmila Briljova nimistu saatus endiselt lahtine ning tegeleme jätkuvalt nimistule uue teenusepakkuja leidmisega,” ütles tervisekassa pressiesindaja Vivika Tamra. Briljova on tervisekassale teada andnud, et soovib 1. aprillist perearsti ameti maha panna.

