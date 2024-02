Vormsi talumuuseum sai külastajasõbraliku muuseumi eriauhinna

Pärnu kontserdimajas selgusid eile, 2. veebruaril möödunud aasta parimad muuseumiteod. Eesti muuseumide aastaauhindade galal jagati Muuseumirotte üheksas kategoorias. Lisaks panid eriauhinnad välja nii Eesti Muuseumiühing kui ka EASi ja Kredexi ühendasutuse turismiosakond.

„Täna tähistame mitte ainult ühe kalendriaasta saavutusi Eesti muuseumides, vaid ka muuseumide võimet inspireerida ja muuta ühiskonda. Muuseumid loovad silla mineviku, oleviku ja tuleviku vahel ning jutustavad Eesti lugu nii eestimaalastele kui ka meie külalistele. Tänan kõiki nominente ja kogu muuseumirahvast, kes tegutsevad iga päev selle nimel, et meie imelisest kultuuririkkusest ja ajaloost saaksid osa ka need, kes tulevad pärast meid,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

“Muuseumidel on võime pidevalt areneda ja kohaneda, sidudes oskuslikult möödunut nii käesoleva kui eesseisvaga,” ütles Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson. “Soovin rõhutada, et inimeste kõrval on just muuseumide kogudes peituvatel kultuuriväärtustel väga suur roll. Muuseumitöö hing on muuseumide kogudes. Seal on hoidmisel ja arendamisel meie ühine vara, mille hea käekäigu pärast peame me kõik muret tundma, et need kordumatud väärtused ei kaoks, vaid kestaksid avastamiseks, kasutamiseks, tõlgendamiseks, inspiratsiooni ammutamiseks ja emotsioonide pakkumiseks,“ sõnas Mihkelson.

Eesti muuseumide aastaauhindade laureaadid on:

Aasta näitus: Kunst antropotseeni ajastul // Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum. Linda Kaljundi, Eha Komissarov, Ulrike Plath, Bart Pushaw, Tiiu Saadoja, Karin Vicente.

Teadustrükis: Keeruliste aegade kiuste. Gustav Ränga päevikud 1939–1948 // Eesti Rahva Muuseum. Marleen Metslaid, Indrek Jääts.

Teadusüritus: Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes. Teadusürituste sari 2021–2023. // Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum. Merike Kurisoo.

Muuseumiuuendaja: Muuseumivaldkonna ja museoloogia arendus // Eesti Rahva Muuseum. Pille Runnel, Agnes Aljas.

Kogukonna sõber: Kogukonnaga koos. Näituse “Anu Raud. Elumustrid” korraldamine Heimtali küla kogukonnas ja kogukonnale mõeldes. // Eesti Rahva Muuseum – Heimtali muuseum. Tuuli Tubin McGinley, Anu Raud, Ene-Liis Semper.

Konserveerimistöö: Õppetahvlite uus elu. Tartu Ülikooli muuseumi õppetahvlite kollektsiooni konserveerimine ning eksponeerimislahenduste väljatöötamine. // Tartu Ülikooli muuseum. Anne Arus, Virge Lell, Netty Muld, Kristiina Ribelus, Maris Tuuling, Tiina Vint.

Muuseumikogu arendaja: Eesti digiühiskonna arengu teemalise kollektsiooni loomine. Kestus 2021–2023 // Vabamu. Karen Jagodin, Liisi Rannast-Kask.

Turundustegu: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi olümpiateemaline lennuvärav Tallinna Lennujaamas // Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum. Siim Randoja, Ingris Suvi, Rait Männik, Kaarel Antons

Muuseumihariduse edendaja: Kutsu muuseum külla // Eesti Piimandusmuuseum. Anneli Siimussaar, Heidi Arula, Helen Arula, Mai Kukk, Mailis Kutsar

Eesti Muuseumiühing andis üle ka omapoolse eriauhinna Terav Pliiats. Selle pälvis Mariann Raisma.

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna ehk Visit Estonia Rotilõksu nimelise eriauhinna külastajasõbraliku muuseumi eest pälvis seekord Vormsi talumuuseum.

Vormsi talumuuseum on ühtaegu vormsirootslaste identiteedi edasikandja kui ka saare värav ja turismiinfopunkt.

„Saarelisus ja kaugus keskustest lisab turistide silmis Vormsi talumuuseumile kindlasti võlu, ent saare enda inimeste jaoks on ta enamat kui kultuuri- ja ajaloopärandi hoidja – väikeses kogukonnas omandab muuseum laiema mõõtme ja tähenduse. Ühelt poolt on see pisike tubli mäluasutus pühendunud vormsirootslaste kultuuri ja eluolu tutvustamisele, teisalt aga toimetab suviti kogukonnakeskusena,“ ütles ühendasutuse turismijuhi Rainer Aavik.

Üheksa kategooria võitjale on Eesti Kultuurkapitali toel välja pandud rahaline preemia 1500 eurot, mille eesmärk on toetada erialast enesetäiendamist. Kõigile võitjatele kingiti skulptor Tiiu Kirsipuu loodud pisikesed Muuseumiroti kujud, rändauhinnana jääb ringlema suur Muuseumirott aasta näituse kategooria võitjale.